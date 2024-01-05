新住民列境外介選之首　藍委要蔡政府道歉

“法務部”查緝介選鎖定新住民！藍怒轟：“過去喊家人！選舉時政治殺！”記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月5日電（記者 俞敦平）針對昨日“行政院會”上將新住民列為五大境外介選勢力之首，國民黨的“立委”王鴻薇和“立委”候選人林國春、林金結，召開記者會痛批民進黨政府歧視新住民，並要求“法務部”道歉和負責。



5日上午國民黨“立委”王鴻薇和“立委”候選人林國春、林金結於“立法院”召開“法務部”查緝介選鎖定新住民！藍怒轟：“過去喊家人！選舉時政治殺！”記者會。



王鴻薇痛批民進黨政府在選舉期間，以中國大陸介選為由，將新住民列為查緝對象，並指責民進黨對新住民的歧視和虛偽。她說，蔡英文曾經稱讚新住民是台灣的家人，卻在選舉時對他們進行政治整肅，並要求“法務部”向台灣人民和新住民道歉，並負起責任。她還強調，新住民和他們的子女是台灣不可或缺的一份子，不應該被政府視為仇寇。



林金結認為這是民進黨為了選舉而故意區別對待不同族群的人。他說，歧視是不公平的行為，會剝奪人們的機會和權利，而“法務部”的簡報只是因為新住民的身分，就要對他們加強查緝，這是不合理的。他指責民進黨為了勝選無所不用其極。



林國春痛批“法務部”的歧視新住民，要求“法務部”道歉和負責。他質疑“行政院”的公務員素質和知識，認為他們有打壓新住民的潛意識。他痛批“法務部”不履行偵辦詐騙的職責，反而成為民進黨的政治打手，對付政敵。他對“法務部”的調查能力表示懷疑。