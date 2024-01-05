丁薛祥強調：堅持實事求是　強化質量控制

丁薛祥在北京調研第五次全國經濟普查登記工作。（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據人民網報導，中共中央政治局常委、國務院副總理、第五次全國經濟普查領導小組組長丁薛祥3日上午在北京調研經濟普查登記工作。他強調，第五次全國經濟普查是新時代新征程上一次重大國情國力調查，要認真落實黨中央和國務院決策部署，堅持依法普查、科學普查、為民普查，全面客觀反映我國高質量發展情況，準確把握經濟社會發展新變化、新特徵，為科學制定規劃和政策提供重要信息支撐，更好服務推進中國式現代化。



丁薛祥首先來到中國航空油料有限責任公司。他指出，統計的生命在於真實，一定要堅持實事求是，做好全流程數據質量控制。規模以上單位統計基礎較好，要如實填報每一張表格，逐項檢查每一項指標，通過普查數據采集處理系統及時準確報送。普查機構要隨報隨審，組織督促普查員核實情況，從源頭上確保數據真實、準確、可靠。



隨後，丁薛祥前往民營高新技術企業蘭友科技有限公司，察看規模以下單位普查登記情況，詢問企業需要填報的生產經營、研發活動、人員工資等具體信息。他表示，我國新經濟迅速發展，產業數字化、智能化、綠色化轉型成果豐碩，要做好新產業新業態新模式的統計，為制定更加精準有效的政策舉措、加快形成新質生產力提供可靠依據。要規範開展普查登記，嚴格保守普查對象的個人信息和商業秘密，普查取得的單位和個人資料，嚴格限定用於經濟普查目的。



在知春小村辦公用品經營部，丁薛祥與店主和普查員親切交流，瞭解個體經營戶普查數據采集流程。他指出，全國有1億多個體經營戶，構成了我國經濟的重要微觀基礎，希望抽樣選中的個體經營戶積極配合，如實申報，夯實數據質量根基。普查員要耐心細致做好入戶調查，以誠懇態度和熟練技能贏得普查對象的信任和配合。



最後，丁薛祥走進中關村街道辦事處，慰問基層普查員。他表示，廣大普查員是開展普查工作的主要力量，要增強責任意識和服務意識，嚴格遵守工作流程規範，認真履職盡責。各級普查機構要強化統籌協調和督促指導，加強政策宣傳解讀，確保普查工作扎實有序推進。



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