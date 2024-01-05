約談里長圖影響選舉　蔣萬安說民眾看在眼裡

國民黨選將鍾小平邀黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安等人與他一同在台北市議會籃球場，進行KMT隊對上南山高中的籃球友誼賽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月5日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，繼赴陸旅遊的台北市里長被約談後，台中市里長也被約談，民進黨是否司法辦案？蔣萬安受訪時說，選舉剩最後8天，民進黨在選舉最後，用各種意識形態，用所謂介選議題來操控選舉，台北市之前有41名里長被約談，其實都是進行往例的相關交流，民進黨卻大動作約談里長，試圖影響最後選舉結果，民眾都看在眼裡。



國民黨“立委”候選人鍾小平今日中午邀請到國民黨主席朱立倫、蔣萬安等人與他一同在台北市議會籃球場，進行KMT隊對上南山高中的籃球友誼賽，國民黨副秘書長江俊霆、黨發言人楊智伃、台北市議員李傅中武、林杏兒、耿葳等也到場。



蔣萬安會前受訪，記者問賴清德說“中華民國憲法”是災難，馬英九都痛批賴腦袋壞掉。蔣萬安表示，絕大部分台灣民眾絕對不可能接受，當然是要堅守“中華民國憲法”、熱愛“中華民國”，這是無庸置疑的。



民進黨候選人賴清德講“中華民國憲法”是災難，引發軒然大波。中國國民黨台北市長蔣萬安5日直言，絕大部分台灣民眾是絕對不可能接受的，他熱愛“中華民國”、堅守“憲法”。



記者問，關於死刑存廢議題，賴清德也說是大陸介選。蔣萬安指出，這毫無根據，死刑存廢的議題上，大家有立場，國民黨2024候選人侯友宜在辯論會上表達反對廢死，最近又發生新北市國中生割頸案，侯都有表達非常清楚的態度與立場。



媒體追問，賴清德是否需要對死刑存廢立場表態？蔣萬安說，民眾都希望知道，侯友宜就清楚表達，其他2024候選人也應該要有清楚的立場。



媒體問，最後8天，國民黨會操作棄保台灣民眾黨柯文哲嗎？蔣萬安說，侯康配就是全力衝刺，大家都全力支持，朱立倫與他，會在各地輔選，支持侯康配，他有信心，最後正義會贏得勝選，自己也都有安排好中南部輔選行程，台北也非常重要，今天就是幫鍾小平，中正萬華要全力支持鍾。



鍾小平是國民黨台北市第五選區（萬華、北中正）“立委”候選人，對上民進黨吳沛憶、台灣民眾黨禮讓的無黨籍于美人，鍾近期頻頻喊出“棄于保鍾”。