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李強就日本石川縣地震向岸田文雄致慰問電
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2024-01-05 17:02:22
1月2日，人們在日本石川縣志賀町一處小學內避難。（來源：新華社）
中評社北京1月5日電／據新華社報導，1月3日，國務院總理李強就日本石川縣地震向日本首相岸田文雄致慰問電。
李強表示，驚悉貴國石川縣發生強烈地震，造成嚴重人員傷亡和財產損失。我謹代表中國政府對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬和傷者表示誠摯慰問。相信在貴國政府領導下，災區人民一定能夠早日克服困難，重建家園。中方願為日方抗震救災提供必要支援。
（來源：新華網）
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