韓媒點名洩密者　馬文君：潛艦案恐國際醜聞

藍委馬文君表示，潛艦自造，遭控竊密，台“國防部”應立即調查。（照片：馬文君臉書） 中評社台北1月5日電／前海軍顧問、高雄市“立委”候選人郭璽5日出示韓國SI負責人PARK（朴武植）聲明稿，強調並未將韓國潛艦機密資料交給台灣，並對台灣“國防委員”作為“深感遺憾”，他並點名“親中立委”就是國民黨“立委”馬文君，要求馬即日起退選並辭“立委”。對此，馬文君回應：“郭璽的瘋言瘋語，不值得回應，就請他準備吃牢飯！”



郭璽今天引用韓國媒體報導，點名尋求連任的中國國民黨南投縣第一選區“立委”候選人馬文君舉報大宇造船海洋公司前員工將技術外流，用在台灣潛艦“海鯤號”。對此，馬文君表示，如果韓媒報導屬實，民進黨政府的潛艦自造將淪為重大國際醜聞，要求“國防部”危機處理。



馬文君表示，根據《韓聯社》報導，韓國慶尚南道警察廳調查顯示，兩名曾經任職韓國大宇造船公司的韓籍工程師，離職後轉任某負責潛艦開發顧問公司，但卻涉嫌將大宇造船2011年幫印尼造艦的設計圖帶走，並洩漏給台船公司，用於建造台灣自造潛艦“海鯤號”。



馬文君說，同一篇報導中，記者聲稱求證了韓國國防部，韓國國防部強調：目前沒有向台灣輸出潛艦相關裝備或技術的許可紀錄，正與相關國家積極合作“防止國防科學技術外流”。



馬文君說，若報導屬實，民進黨政府的潛艦自造將淪為一起重大國際醜聞，刻不容緩，我鄭重要求“國防部”，啟動危機處理：