輔選鍾小平　蔣萬安樂打籃球、朱立倫當教練

KMT隊與南山高中的籃球友誼賽。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月5日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨“立委”候選人鍾小平5日中午邀請國民黨台北市長蔣萬安等人一起打籃球，並請到國民黨主席朱立倫當發球人、KMT籃球隊總教練。蔣萬安展現熱情活力，超認真打籃球，全場跑、回防不遺餘力，攝影媒體拍個不停，國民黨再度呈現年輕、運動形象。



鍾小平今午邀請到朱立倫、蔣萬安等人與他一同在台北市議會籃球場，進行KMT隊對上南山高中的籃球友誼賽，國民黨副秘書長江俊霆、黨發言人楊智伃、台北市議員李傅中武、林杏兒、耿葳等也到場。



現場安排朱立倫當發球人兼KMT籃球隊總教練，朱立倫對鍾小平、蔣萬安、耿葳、楊智伃打籃球的表現，給予肯定讚許，朱向中評社記者自嘲打籃球不行，所以在旁觀看。李傅中武是原住民議員，也相當會打籃球。



蔣萬安等人與現場高中生們開心互動，蔣萬安下場打球也毫無市長架子，更不時與高中生們接觸、碰撞，儼然就是球員，高中生們也沒放水，蔣笑著說，自己好久沒打籃球了，正在把手感找回來。而鍾小平、耿葳的投籃中球率頗高，鍾更進了幾次三分球。連蔣萬安都讚許，鍾是籃球員出身，鍾更說自己是台北市議會籃球紀錄保持人。



鍾小平表示，朱立倫交代打一場青春氣息的籃球賽，他就籌組很多國手籃球隊，來進議會打球，讓年輕人知道國民黨是支持年輕運動，謝謝2位政治明星朱、蔣，他的選情非常膠著，他目前遇到最大問題是只拿到70%國民黨支持者，他還有7%、1.4萬票可成長的空間。



眾人揮灑熱情，氣氛十分融洽，朱立倫、蔣萬安後來因行程緣故，回去繼續跑行程、上班。