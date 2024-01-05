選前一周遭聲押！桃園選將馬治薇涉反滲透法

桃園市“立委”第一選區無黨籍候選人馬治薇，被指控疑似接受中資參選，遭桃園地檢署依反滲透法向桃園地方法院聲押中，圖為馬在選委會抽號次時的留影。（照:桃園市選委會提供） 中評社桃園1月5日電／距離投票日衹有一周，桃園市“立委”第一選區無黨籍候選人馬治薇被指控去年上半年赴大陸，且涉嫌接受滲透來源資助為參與競選行為，昨天經桃園地檢署通知到案後，因涉犯反滲透法罪嫌重大，今天5日由檢察官向桃園地院聲押。



綜合台媒報導，檢調方面訊息指出，馬治薇2023上半年度曾與民眾黨桃園地方黨部主委黃成峻一起赴陸數日，疑似接受統派團體的資助獨立參選，涉犯反滲透法昨天遭桃園地檢署指揮“法務部調查局”桃園市調查處搜索，通知馬女、共犯及證人等8人到案，檢方復訊後，認為犯罪嫌疑重大，今天清晨5點向桃園地方法院聲請羈押中。



桃檢表示，經檢察官訊問後，認為無黨籍的馬姓“立委”候選人涉犯反滲透法第4條的受滲透來源資助為參與競選行為罪嫌，罪嫌重大，且有串證、滅證、逃亡之虞，有羈押之必要，已於今日清晨5點許，向法院聲請羈押。



今年40歲的馬治薇原在媒體工作，去年加入民眾黨，原獲提名參選桃園市第一選區（蘆竹、龜山、桃園大會稽13里）“立委”選舉，卻因她曾與統派團體來往，遭黨中央拒絕提名，最終馬以無黨籍登記參選。



她曾表示，桃園是有活力、充滿可能性的城市，她生在桃園、長在桃園；大學畢業後，就如其他畢業生一樣進入社會工作，憑自己實力從基層努力爬升為幹部，因為做事注重效率及認真負責的態度，在職場上屢獲長官器重。但是青春歲月也一點一滴流逝，說穿了就跟廣大的桃園青年一樣，每天跟陀螺一樣打轉。