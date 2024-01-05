控方完成陳詞：黎智英曾登報求外國制裁香港

1月2日，囚車押送黎智英到法庭受審。（來源：文匯網） 中評社北京1月5日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與旗下三間公司，涉嫌勾結外國勢力，違反香港國安法。案件昨日在西九龍法院大樓進行第六日聆訊，控方完成宣讀開案陳詞。



控方案情顯示，黎智英作為“重光團隊”的主腦及幕後“金主”，指示陳梓華、李宇軒及劉祖迪等人進行國際游說，尋求外國政府制裁中國及香港特區。銀行戶口紀錄顯示，“重光團隊”向多家國際媒體支付登報費，換取支持。黎又經其助手Mark Simon，將逾9300萬元分發到多個“泛民”陣營政黨及政治人物。



控方表示，黎智英在案發時是主腦及“金主”角色。2019年8月，李宇軒、劉祖迪等人成立“重光團隊”。控方描述，黎智英及Mark Simon是組織幕後主腦，負責最高指揮及財政支援。其中，Mark Simon向黎智英匯報，由黎智英批核大額資助，而較低金額的款項則由Mark Simon批核。陳梓華是組織中間人，負責向李宇軒及劉祖迪傳達黎和Mark Simon指示。李宇軒及劉祖迪則為“重光團隊”的表面人物。眾人利用“重光團隊”，透過登報、發起眾籌、建立海外聯繫等手段請求外國制裁中國。李宇軒、陳梓華及劉祖迪在黎智英指示下，與美、英、日三國政客聯繫，成立3條“國際線”。



進行國際文宣 目的推翻政府



控方介紹，2019年6月，陳梓華在李柱銘介紹下，主動聯絡黎智英及其助手Mark Simon，希望黎智英提供財政資助。Mark Simon其後按黎智英指示，向陳梓華墊支500萬，並由陳梓華作為黎智英的中間人，聯絡李宇軒。2020年1月，黎智英在台灣與陳梓華、劉祖迪等會面。黎智英要求陳梓華及劉祖迪分四階段進行國際游說工作，包括向外國解說香港情況，吸引外國政府關注及譴責香港特區政府，與外國官員會面後將外國的意見帶回香港，與外國政客會面影響外國政府對華政策、敦促他們對中國及香港特區實施制裁，最終達至推翻中國共產黨的目的。其後，李永達及何俊仁亦到場參與相關會面的飯局。

