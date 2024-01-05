屏東催票　賴清德：請鄉親挺鍾佳濱、徐富癸

民進黨2024大選候選人賴清德，南下屏東為同黨籍的選將尋求支持。(照:民進黨提供) 中評社屏東1月5日電／選戰倒數8天，民進黨2024大選候選人賴清德5日上午第七度赴屏東，分別參與“六堆客家後援會成立造勢大會”和“東港區團結造勢大會”，為屏南“立委”候選人徐富癸拉抬聲勢。賴清德表示，現任屏南“立委”的徐富癸是民進黨唯一提名、有政治標記的候選人，呼籲屏東鄉親在選舉中集中選票，支持徐富癸，讓他在屏東深耕基層20年的服務經驗獲得更多支持。



賴清德5日南台灣行程滿檔，一早前往屏東西勢忠義祠與東港鎮海宮參香祈福，並接連出席“六堆客家後援會成立造勢大會”、“東港區團結造勢大會”。



賴清德在六堆忠義祠榮譽主委邱展新、主委黃文智、鎮海宮主任委員洪新旗、前屏東縣長潘孟安、曹啟鴻、屏東縣長周春米、“立法委員”鍾佳濱、“立委”候選人徐富癸、不分區“立委”候選人張秀君、曾美玲陪同下，接連出席六堆客家後援會成立大會、東港區團結造勢大會。



賴清德所到之處皆受到鄉親熱烈歡迎，在客家後援會成立現場，支持者以客語熱情高喊“賴清德，凍蒜”、“美德贏台灣”，賴清德致詞時也以客語回應，向現場鄉親問候寒暄。另外到東港時，賴清德先至鎮海宮參香祈福，接續參加團結大會和鄉親暢談國事，到場時受到鄉親熱情歡迎，支持者齊喊“賴清德凍蒜”、“總統好”等口號，場面熱鬧。