李傅中武：年輕票是關鍵　死刑存廢影響選舉

警界出身的台北市原住民議員李傅中武接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月6日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，中國國民黨台北市議員李傅中武接受中評社訪問表示，影響最後的關鍵是年輕選票，中國國民黨最欠缺，候選人侯友宜、趙少康都很努力在推年輕政策，鬆動台灣民眾黨柯文哲的年輕票。近期剛好發生新北市國中生在校被同學殺害事件，死刑存廢議題也受關注，應更發酵此議題，相信可扭轉選情。



李傅中武，淡江大學國際企業管理研究所碩士，台灣泰雅族原住民，連任4屆台北市第八選區（山地原住民）議員，歷任新北市警局警員、台北市警局警員、國民黨中常委、中評委、中央委員、國民黨台北市議會黨團副書記長、中華一日志工協會原住民志工團長等職。跨足警界、政界、藝能界三棲。妹妹傅天穎是藝人。



李傅中武表示，國民黨最欠缺年輕選票，大家都知道絕大部份的年輕選票，在其他某些政黨的候選人身上，因此要拋出一些議題讓年輕人有感、認同國民黨，最後決勝關鍵就是年輕票。



對於最後的棄保？李傅中武說，比較難影響現在年輕人的投票意願，年輕人不會因誰最有機會當選就去投，而是憑自己的意願，他自己也有小孩，年輕人決定好的事就決定了，所以說要拋出更好的年輕政策當誘因，才能改變投票意願，藍綠都有在提出，國民黨更是很努力在推。



李傅中武對中評社指出，他觀察柯文哲的年輕票是有些鬆動，因就他所知，他小孩的同學，後來有發現柯文哲只是在同溫層部分，享受一些聲量，但卻沒有什麼實質的年輕政策，反觀藍綠都有，國民黨更是努力。



不過，對於侯友宜4日接受平面媒體專訪，拋出低收入家庭公私立大學皆免學費政見，初估有97萬學生受惠，政府負擔515億元新台幣。李傅中武則說，當然對年輕人的誘因大，但可能要顧及財政紀律，年輕人會懂得去分辨、去算預算要負擔多少，當然還是會對年輕選票有所影響，侯就持續用政策牛肉去說服年輕人。