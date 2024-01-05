北京地鐵今年將實現5G信號全覆蓋

圖為2023中國5G＋工業互聯網大會創新成果展。（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據北京日報報導，鐵、大型商超、醫院等地的移動網速將再提升。昨天，工業和信息化部、國家發展改革委等11部門聯合印發《關於開展“信號升格”專項行動的通知》，提出2025年，將實現移動網絡全部地鐵站台、站廳深度覆蓋，基本實現200條以上城市地鐵線路移動網絡信號連續覆蓋。



記者獲悉，此次“信號升格”專項行動聚焦重點場景，對於政務中心、文旅場景、醫療機構、高等學校、交通樞紐、城市地鐵、重點商超等11個重點場景提出明確目標。同時對於北京而言，2024年就將實現全部地鐵線路5G信號覆蓋。



這意味著，老百姓辦理業務時能享受到更優質的網絡。專項計劃明確移動網絡信號將重點覆蓋政務服務大廳、業務窗口、行政事項受理點等關鍵點位，到2025年，實現全部縣級以上政務服務中心移動網絡信號覆蓋和質量保障。



記者注意到，交通樞紐的信號覆蓋是此次專項計劃重中之重，明確提出到2025年基本實現公路鐵路水路關鍵點位深度覆蓋，長度超過3萬公里的高鐵線路、30萬公里的國道和20萬公里的省道實現移動網絡信號連續覆蓋，並且實現民用機場、1500個客運火車站和二級及以上汽車客運站移動網絡信號覆蓋和業務保障。地鐵作為城市的重要交通工具，也在此次“信號升格”專項計劃中。下一步，檢票口、安檢區、站台站廳、調度室等關鍵點位將實現移動網絡信號連續覆蓋。到2025年，實現全部地鐵站台、站廳深度覆蓋，基本實現200條以上城市地鐵線路移動網絡信號連續覆蓋。



遊客也將在各大景區體驗到更流暢的網速以及各類VR應用。專項計劃提出將支持景區開展4K／8K視頻、智慧導覽、VR／AR沉浸式旅遊等應用。到2025年，實現全部5A級景區、國家一級博物館，超過3000個4A級景區、400個以上國家二級博物館的移動網絡信號覆蓋和應用體驗提升。



下一步，患者在醫院也能體驗到更優質的視頻通話、移動支付、遠程醫療等應用。專項計劃稱，到2025年，實現全部三級醫療機構、8000家以上二級醫療機構移動網絡信號覆蓋和業務保障。

