台2024大選選票開始印製　相關官員視察

“中選會主委”李進勇與新北市選委會主委邱敬斌一同視察新北市選票印製及包封情形。（照片：“中選會”提供） 中評社台北1月5日電／台第16任“總統”“副總統”及第11屆“立法委員”選舉將在1月13日舉行，“中央選舉委員會”主委李進勇於5日與新北市選舉委員會主委邱敬斌一同至新北市土城區永豐紙業股份有限公司，視察新北市選舉票印製及包封情形。



“中選會”發布新聞稿，李進勇表示，印製選舉票的過程中，除了承辦廠商以外，更需要仰賴選務、警消及政風系統等相關團隊的共同努力，方能確保選舉票印製、運送及等相關安全維護；此外，再次強調需注意選舉票印製場所之消防及電力系統安全等重點項目。同時，為了感謝新北市所有選務工作團隊的辛勞，與新北市選委會主委邱敬斌，均各致贈兩箱水果，慰勉選務、警察與消防工作人員。



邱敬斌說，每次辦理選舉，新北市要辦理之選務工作應為全台最繁重，新北市約有340萬餘選舉人，本次選舉共設置2，681個投開票所，並招募了3萬6千多位投開票所工作人員，所有工作人員目前皆已調派完成，且已辦理完成各項演練及講習。另本次新北市需印製的選舉票，共計有1，021萬張，自1月4日啟印，1月7日印製完成全數入庫，1月11日凌晨4點發交各區公所領回。對於選舉過程之各項選務工作，新北市選舉委員會亦將一貫秉持公平公正公開態度，配合“中選會”政策，確實依法辦理。