“伊斯蘭國”稱製造伊朗克爾曼爆炸

中評社北京1月5日電／極端組織“伊斯蘭國”4日宣稱製造了日前發生在伊朗東南部克爾曼市的兩起爆炸事件。



新華社援引伊朗伊斯蘭共和國通訊社4日報導，“伊斯蘭國”在一份聲明中說，兩名襲擊者在克爾曼市實施了自殺式炸彈襲擊。報導還援引消息人士的話說，監控錄像和其他證據表明，第一起爆炸是自殺式炸彈襲擊，襲擊者身份正在確認中。第二起爆炸“很可能”也是自殺式炸彈襲擊。



伊朗內政部長艾哈邁德·瓦希迪4日將克爾曼市爆炸事件死亡人數從此前公佈的95人下調至84人。瓦希迪說，共有284人受傷，其中220人在醫院接受治療，一些人在重症監護病房。



克爾曼市是克爾曼省省會和最大城市，距離首都德黑蘭約1000公里，這裡是伊朗遇襲身亡的高級將領卡西姆·蘇萊曼尼的故鄉。3日，蘇萊曼尼遇襲身亡紀念活動在該市舉行。兩起爆炸發生在蘇萊曼尼墓地附近，相隔十幾分鐘，現場聚集了數百名參加紀念活動的民眾。爆炸發生後，伊朗最高領袖哈梅內伊和伊朗總統萊希譴責襲擊事件是“恐怖犯罪行為”。



蘇萊曼尼生前是伊朗伊斯蘭革命衞隊下屬“聖城旅”指揮官，主要工作是加強伊朗的地區影響力、打擊極端組織“伊斯蘭國”等。2020年1月3日，蘇萊曼尼在伊拉克巴格達國際機場外遭美國無人機襲擊後喪生。