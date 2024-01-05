以防長稱外交手段緩解以黎局勢時間已不多

中評社北京1月5日電／以色列國防部長加蘭特4日表示，通過外交手段緩解以色列北部與黎巴嫩邊境局勢的時間已經不多。



新華社報導，以色列政府新聞辦公室4日發表聲明說，加蘭特當天向到訪的美國特使阿莫斯·霍克斯坦介紹了以方捍衞北部以黎邊境安全的決心，並強調首要任務是讓撤離這一地區的8萬多名以色列人返回家園。



聲明援引加蘭特的話說，以色列正處於十字路口，“外交手段的時間窗口很短，而我們更傾向這樣做”。他強調，以色列不會容忍黎巴嫩真主黨構成的威脅，將確保以公民安全。



據以色列國防軍4日發表的聲明，以軍戰機3日晚間至4日白天連續對黎南部黎巴嫩真主黨幾處基礎設施發動空襲，包括火箭彈發射場及觀察哨、反坦克導彈裝置等。



本輪巴以衝突去年10月7日爆發後，以黎邊境交火不斷。據《耶路撒冷郵報》報導，過去三到四周以軍更積極、更廣泛地攻擊黎巴嫩真主黨武裝，並成功讓該組織一半以上的兵力撤退，但黎巴嫩真主黨的重要部隊仍駐紮在黎以邊境附近，繼續向以色列發射導彈和火箭彈。



以軍4日還發表聲明說，以軍在加沙地帶的海陸空戰鬥仍在繼續，多名巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）武裝人員在加沙地帶南部汗尤尼斯被打死。此外，以軍和以國家安全總局（辛貝特）宣佈打死巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）在加沙北部的負責人馬姆杜·洛洛。