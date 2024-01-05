3D打印，這樣走進我們的生活

圖為位於河北省故城縣的3D打印民居。（來源：人民網） 中評社北京1月5日電／據人民網報導，3D打印，又稱增材製造，是一種數字化製造過程，通過逐層堆積材料來創建三維物體。今天，3D打印以其獨特優勢正向生產生活各個領域廣泛滲透，醫療、建築、航天、工業生產、教育、文物保護等場景都能看到這項新技術的應用。



記者選取與日常生活較近的3個場景：蓋房子、看病就醫、陶藝DIY，一窺新技術如何進入和改變我們的生活。



像搭積木一樣蓋房子——



打印農房成了“網紅”景點



4個月前，56歲的張國烈怎麼也想不到，自家農房會成為“網紅”景點。



這座約400平方米、由6間北房組成的農家院坐落在河北省故城縣房莊鎮宋莊村，採用“3D打印與模塊化裝配”的新型建造方式，在工廠將數字模型打印製作成一塊塊像積木一樣的牆體模塊，運到現場後，僅用7天就完成了主體結構安裝。



新奇的蓋房子方式在十里八鄉傳開了，附近村民紛紛趕來“打卡”，來自北京、上海、浙江、湖北等地和新加坡的專家也慕名而來。



打印的房子有啥特別？記者走進這座農家小院一探究竟。在一片紅磚砌體民房中，這座灰白色的院落格外出挑。面對一撥撥探訪，張國烈總是熱情地把來客迎進院中，“花開富貴”影壁、“祥雲福鹿”雕塑、“喜鵲登梅”紋理門廊、“福壽山水”畫面山牆都成了“打卡點”。

