日本首相欲設新機構加強對自民黨成員管束

中評社北京1月5日電／據央視新聞：日本首相岸田文雄當地時間4日在首相官邸召開記者會。針對不斷發酵的自民黨政治資金醜聞，他表示，準備設立一個新機構，以提高自民黨內派系政治資金的透明度。



岸田文雄在記者會上說，他對相關事件招致民眾質疑感到“極其遺憾”，當前最重要的課題是重獲民眾信任。他將在下周設立一個新機構，名稱暫定為“政治革新本部”，以加強對自民黨成員的管束。



岸田文雄表示，新成立的“政治革新本部”將由自己擔任總部長，並邀請年輕議員和黨外專家參與討論，以制定黨內派系政治資金相關規定，提高透明度。



據日本媒體報導稱，連日來，東京地方檢察廳特搜部調查人員放棄新年假期，對自民黨最大派系“安倍派”的政治資金醜聞加緊調查。



“安倍派”正式名稱為“清和政策研究會”，曾由前首相安倍晉三領導，目前擁有99名國會議員。這一派系近期被曝沒有按照相關規定記錄政治籌款派對券的全部銷售收入，“小金庫”累計總額達到數億日元。其中多名“安倍派”成員被指從中收取回扣，包括前內閣官房長官鬆野博一和前經濟產業大臣西村康稔等人。此外，東京地方檢察廳特搜部正在調查日本前首相、“清和政策研究會”前會長森喜朗是否與此事存在關聯。



岸田內閣支持率自2023年6月以來持續下滑。據日本《每日新聞》去年12月17日公布的民意調查結果顯示，岸田內閣支持率跌至16%，刷新岸田就任首相以來的最低紀錄。

