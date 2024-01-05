深圳原創舞劇《詠春》香港首演　好評如潮

氛圍拉滿！好評如潮！深圳原創舞劇《詠春》香港首演圓滿結束。 “深圳出品”舞劇《詠春》閃耀香江。1月4日晚8點，深圳原創大型舞劇《詠春》在香港演藝學院歌劇院重磅亮相。 中評社香港1月5日電／1月4日晚，“深圳出品”舞劇《詠春》在香港演藝學院歌劇院啟動香港首演，並將在此連續演出5場。當晚包括香港政、商、文、體界近200位嘉賓在內共有千餘名觀眾觀看了演出，收穫一眾好評！



首演結束後，觀眾不約而同起立鼓掌，歡呼聲、掌聲經久不息。



《詠春》為深圳原創舞劇，在內地和海外完成百餘場巡演後，1月4日至7日在香港演藝學院歌劇院演出5場，1月4日首演當日曾演出《詠春傳奇》的演員葉童、藝人黃百鳴、阿姐汪明荃也來觀看演出。



舞劇《詠春》的主角之一為詠春拳大宗師葉問，劇中場景也集中在葉問設館授徒的戰後香港。詠春拳的發展與香港有極深厚的關係，葉問詠春更被列入首份香港非物質文化遺產清單，相信香港觀眾觀賞舞劇《詠春》時必有更深刻的感受。



20世紀50年代，詠春拳代表人物葉問將詠春拳帶入香港，並將詠春傳授方式簡化，以適應大規模教學。當時，葉問所教授的詠春拳因實戰性強，受到很多年輕人的追捧。隨著武館的名聲逐漸打開，求學者絡繹不絕，葉問教徒弟的場地也因此不斷擴大。詠春拳在香港被越來越多人知曉，越來越多年輕人投身學習。



在葉問的諸多弟子之中，李小龍最廣為人知。相傳李小龍13歲時在香港隨葉問研習詠春拳，到18歲時離開香港赴美，並創立了「截拳道」。雖然期間只有短短6年，這對武術界的知名師徒卻留下了合影，其中還包括葉問親自指點李小龍詠春拳中的黏手技巧的珍貴照片。



葉問在香港開設武館廣授門徒，成為詠春拳後來在世界範圍內開枝散葉的基礎，使之成為稱譽國際的中國拳術。如今香港有着多個詠春拳館，現存的香港詠春拳派系主要有梁相系、黃淳梁系。梁相和黃淳梁都是葉問的親傳弟子。



詠春拳深植香港後，更成為許多電影和舞台作品的創作靈感。在上世紀六七十年代起，香港武打電影中的武術指導將詠春拳的拳法套路運用在武打電影中。從李小龍的《龍爭虎鬥》，到甄子丹主演的《葉問》系列，再到梁朝偉主演的《一代宗師》，都可見到詠春拳的風采。



葉問詠春被列入首份香港非物質文化遺產清單，近年來詠春拳在香港的發展更引起學者關注。例如香港樹仁大學新聞與傳播學系副系主任李家文，以及商業、經濟及公共政策研究中心主任李樹甘，共同籌劃名為《詠春傳承與保育》的項目，以文字及視像記錄探究葉問詠春。團隊花數年時間走訪葉問後人及其徒孫，公開葉問宗師後人、徒弟及徒孫等所提供的一手資料。



舞劇《詠春》在港演出資料



日期：2024年1月4日-7日（共五場）

時間長度：2小時20分鐘（包括一節中場休息）

場地：香港演藝學院歌劇院

地址：香港灣仔告士打道1號



以下為《詠春》香港首演相關短視頻：

https://meetinghk.com/archives/168522

https://meetinghk.com/archives/168527