甩me too陰影賴陣營公布挺女性競選廣告

賴清德陣營公布“我挺妳—競選影片”競選廣告挺女性 。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月5日電（記者 黃筱筠）賴清德競選總部今天召開“我挺妳—競選影片”記者會，畫面中把對手國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲過去批評女性的話語再度傳送出來。畫面最後則由賴清德副手候選人蕭美琴與女性不分區“立委”候選人出面，寫下“讓我挺住妳”的標語，試圖投票倒數關鍵時間裡，再度爭取女性選票。



賴清德陣營下午召開“我挺妳—競選影片”公布記者會，包括：導演朱詩倩，主持人、性平部主任李晏榕，以及民進黨提名不分區“立委”候選人林月琴、張雅琳、范雲、郭昱晴、陳培瑜、陳慧君（Mulas Ismahasan）、黃真瑋、曾湘樺、陳右欣、余宛如、許菡 芸、蔡宜文等清一色女性“立委”候選人。



李晏榕說，在電影圈要遇到女性導演非常不容易，這支廣告從導演起所有工作人員都是女性，這是非常不容易。



她也說，可能有人會質疑民進黨是發生最多“me too”（性騷擾）事件的政黨，有什麼資格說可以保護女性，但因為我們有安全友善環境，女性才可以說出來，我們願意接住所有曾經受過性騷擾的人，民進黨會挺所有女性，請大家支持民進黨不分區政黨票。



導演朱詩倩說，這次能接到這個邀約非常開心，忍受政黨歧視很久，在女性道路上努力這麼多年，怎麼可以走後退路，她就接下這個工作，只是希望保障生存權。



她還說，侯友宜與柯文哲對女性說法並非失言，而是根深蒂固的觀念，在這樣媒體訊息都是不友善，為什麼我們不站出來支持一個友善政黨，選對人未來一片寬廣。



至於拍攝團隊都是女性，朱詩倩表示，當然找團隊必須要有政黨認同，而且女力非常堅強。

