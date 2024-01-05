新北深綠區也力挺！侯友宜：我一定贏

國民黨2024候選人侯友宜到蘆洲、三重拜票，國民黨新北議員黃桂蘭、李翁月娥及蘆洲里長聯誼會會長蘇雅祺送上包子、粽子和菜頭。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北1月5日電／中國國民黨2024候選人侯友宜5日到蘆洲市場拜票並參拜湧蓮寺及保和宮，接著前往三重車隊掃街及參拜力行聖賢宮、護山宮。國民黨新北議員黃桂蘭、李翁月娥及民進黨籍的蘆洲里長聯誼會會長蘇雅祺送上包子、粽子和菜頭力挺“侯總統”。侯友宜表示，他做事情不分你我、不分黨派，只要蘆洲贏、三重贏、新北市就贏，新北市贏、全台都贏！



“我一定贏！”侯友宜說，天公疼惜正派的人、誠信的人。在場的里長們都知道，他拚建設不問顏色，因為我們拚的是台灣的未來，面對不公不義的民進黨，就該翻轉過來。侯友宜指出，這次選舉是公平正義的選擇，也是戰爭跟和平的選擇、清廉跟貪腐的選擇。他清廉勤政、認真打拚，會來擔當這個重責大任。



侯友宜也說，民進黨選舉只會抹黑、抹紅，用這種最廉價的方式騙取選票，能讓人民未來有好日子過嗎？拜託大家集中力量支持在野最強的侯康配，剩下8天要拉票、催票、投票，一票都不能少。



湧蓮寺主委陳宏昌表示，祝福侯友宜快樂選舉、順利當選。保和宮主委李國華則說，台灣人的願望，就是選出一個帶領大家走向正確道路的“總統”，讓人民安居樂業，所以祝福侯友宜可以高票當選。



隨後侯友宜與“立委”候選人蔡明堂在三重展開車隊掃街，民眾熱情上街力挺侯友宜，更揮手比出“3號”的OK手勢，還有2位婦人洗頭洗到一半，不管頭髮還有泡沫也衝到馬路揮手致意，更有整棟5層樓的住戶，幾乎每層都有民眾探出窗外向侯友宜致意，而車隊所到之處都是滿滿支持者，人龍延綿數百公尺，青天白日旗海飄揚在三重街道。



三重雲林同鄉會創會會長、聖賢宮主委李志能說，侯友宜是新北市做的最好市長，這次代表新北挑戰最重要的“總統”職務，是為了替更多人民拚更多事情，“選賢與能”是最重要的，全民把侯友宜推出參選“總統”，大家就負責全力力挺，侯友宜勇敢承擔，大家要全力支持。



護山宮主委邵德指出，今天看到人民很熱情，在這分秒必爭的時候前來參拜，要讓“總統”候選人侯友宜、“立委”候選人蔡明堂，在1月13日從候選人變成當選人！



侯友宜說，今天三重氣氛熱滾滾、強強滾，所有人不論馬路、樓上住戶都比出3號OK手勢，不只是今天蘆洲、三重，他到中南部、東部大家都有共識，就是希望要“翻”、要換人執政，選戰最後一哩路，他會團結所有在野力量，支持3號侯康配、1號蔡明堂，政黨票9號國民黨。