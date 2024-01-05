綠變造宣傳片風暴　金溥聰：道德淪喪難置信

侯友宜競選辦公室執行長金溥聰。(照:侯友宜競辦提供) 中評社台北1月5日電／中國國民黨2024大選候選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今日表示，民進黨侵權盜用侯友宜競選辦公室製作的侯康“最佳拍檔”競選影片，經過加工變造、成為惡意抹黑廣告，已經送進所有電視公司託播，原定今天播出，但後來因為電視台有人不齒這類行為，願意當吹哨者向侯辦檢舉。他指控民進黨膽敢如此帶頭違法侵權、抹黑侯友宜，民進黨候選人賴清德居然還好意思公開質問為何有人檢舉，民進黨道德淪喪至此，真令人難以置信。



金溥聰表示，更令人錯愕的是，民進黨上午居然“見笑轉生氣”，為此召開記者會，公然播放這支違法廣告，還氣燄囂張地質疑“未播出的廣告為何會曝光？”，並抹黑侯辦施壓媒體。



金溥聰批綠營不談自己違法，卻指責他人踢爆，民進黨做了對社會道德最壞的示範，身為執政黨卻不知自我反省，帶頭違法，事後還敢大言不慚地叫囂，偏偏選舉口號卻高喊“美德”，他說這種惡劣行徑恐怕也衹有腐敗的民進黨做得出來，也相信絕大多數台灣人民都會唾棄用這種不入流的手法來操弄選舉。



金溥聰說，他要嚴正告訴民進黨：就是因為綠營託播違法侵權的抹黑廣告，媒體一旦播出就將連帶負起刑責和罰則，因此他們才會拒絕託播。他要請問民進黨：如果沒有違法，媒體為何會拒播？又為何擔心有人檢舉？難道是想問出是誰檢舉，然後再去對他查水表嗎？



對於民進黨指控侯辦對媒體施壓，金溥聰說那更是最大的笑話！他想問對方，侯陣營是執政的民進黨嗎？究竟能施壓哪一家媒體？強調侯辦只是揭發民進黨的違法事證，提醒媒體不要以身試法。如果依照民進黨今天的標準，是不是所有候選人也都可以加工變造民進黨的競選廣告去抹黑對手？



金溥聰表示，這次大選，民進黨已經帶頭敗壞了整個台灣的選舉風氣，不斷以扭曲事實的競選廣告抹黑、抹紅對手，所幸民眾的眼睛是雪亮的，一定會以選票來制裁民進黨。



侯辦發言人錢震宇表示，在侯辦提出民進黨觸法事證後，他很遺憾民進黨不但不知反省檢討，還惡意召開記者會，播出違法抹黑廣告；甚至還公開邀請網友在網路上轉發、分享。侯辦也要正告網友：不要變成民進黨的打手，無論是轉發、分享或重製不實廣告，都已經違反“著作權法”及“選罷法”，侯辦絕不會姑息，已經委請律師蒐證截圖，一旦發現也會一併提告，也籲請看不慣民進黨這種惡質行為的民眾，能協助檢舉。