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“商品期貨市場量化交易被叫停”不屬實
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2024-01-05 16:58:54
（來源：新華網）
中評社北京1月5日電／據新華社報導，證監會有關部門負責人1月4日就“商品期貨市場量化交易被叫停”相關報導答記者問，稱相關市場傳聞為不實消息。
該負責人表示，商品期貨市場手續費減收政策實行多年，各商品期貨交易所依規向期貨公司減收一定幅度的手續費。2024年，為加強交易監管，維護“三公”的市場秩序，各商品期貨交易所將對手續費減收政策進行優化調整，對達到一定標準的程序化交易客戶實行差異化手續費減收政策，並非叫停期貨市場的程序化交易。
（來源：新華網）
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