侯友宜黃金周車隊掃街　號召主流民意拚輪替

國民黨2024候選人侯友宜與新北市“立委”候選人蔡明堂在三重車隊掃街。（照片：侯友宜競選辦公室提供） 中評社台北1月5日電／2024大選進入最後倒數一周，中國國民黨2024候選人侯友宜將於6日啟動車隊掃街。6日一早從新北市出發，並於接下來前往台北、桃園、台中、台南、高雄，完成六都巡迴，號召主流民意站出來，1月13、挺侯康、拚輪替！



黃金周車隊掃街將於6日上午啟動，上午在新北市板橋、土城進行車掃，下午前往五股、泰山車掃，並於新莊舉辦造勢活動，晚間則至桃園舉行造勢晚會；7日上午前往桃園市中壢區、桃園區車隊掃街，並於下午在高雄夢時代前廣場舉辦高雄造勢大會，晚間則前往高雄瑞豐夜市掃街拜票。



8日上午侯友宜將前往台南進行車隊掃街，下午接續在台南進行拜票及市場掃街，晚上於台中烏日高鐵站旁舉行造勢晚會；9日上午前往台北市進行市場掃街，下午在台北市進行車隊掃街，晚間返鄉嘉義，於嘉義市西區舉辦造勢晚會。



10日上午侯友宜前往高雄拜票及市場掃街，下午接續高雄車隊掃街；11號上午則在新北市蘆洲進行車隊掃街，下午前往新莊、樹林車掃，晚間在台中夜市掃街拜票。12日上午在台中市場掃街，下午接續在台中市進行車掃，晚間返回新北市板橋第一運動場，舉辦選前之夜。



侯友宜表示，2024大選是清廉與貪腐、民主與獨裁、和平與戰爭的選擇，每一張選票都是決定“中華民國”未來的關鍵，侯康配就是在野最強的候選人，也是唯一能實現政黨輪替的候選人，只要集中力量，就能下架民進黨，只要珍惜手中一票，就能完成政黨輪替，推動台灣下一波的民主改革，請大家集中力量，113、挺侯康，拚輪替！