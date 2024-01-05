黃國昌痛批綠下架批賴新聞　太離譜！

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌痛批，箝制新聞自由，藍綠五十步笑百步。（照片：黃國昌臉書） 中評社台北1月5日電／台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌5日在臉書發文表示，《自由時報》下架批評民進黨2024候選人賴清德記者會的新聞，“太離譜！民進黨竟有臉罵別人箝制新聞自由！”，痛批箝制新聞自由，藍綠五十步笑百步。



黃國昌表示，今天看到民進黨大肆批評國民黨施壓媒體，他內心衹有一個感想，“箝制新聞自由，藍綠五十步笑百步。”前天，他召開“賴清德在大選辯論的九大謊言”記者會，痛批賴清德說謊成性、欺騙社會。沒想到原本有報導的“自由時報”，事後竟然把新聞下架，到底是自我審查還是被民進黨施壓？這是民主社會該有的行徑嗎？



黃國昌痛批，民進黨把手伸進新聞媒體早已眾所皆知，沒想到在大選也無法改掉這個習慣，賴清德還好意思提鄭南榕，台灣的民主自由什麼時候墮落到這種地步？到底是誰在傷害言論自由？



黃國昌反問賴清德，民進黨有沒有人施壓不利的新聞？你要走回一黨專政、控制媒體的時代嗎？你贊同媒體自我審查嗎？你贊同黨政高層介入鏡電視審查嗎？你贊同NCC對三立入股中嘉放水嗎？這些問題，全台人民都在等賴清德的答案，不要雙標，也不要想躲在發言人後面，站到第一線說清楚講明白。



黃國昌強調，如果賴清德繼續閃躲，他會找一天，號召所有關心台灣媒體新聞專業自主的朋友們站出來，突破媒體壟斷的封鎖，讓賴清德聽聽看什麼是真實的民意。