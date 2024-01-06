林江義分析原民“立委”選情藍拚4席全壘打

國民黨原住民族工作委員會主委林江義。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月6日電（記者 楊騰凱）2024山地、平地原住民“立委”應選6席，中國國民黨原住民族工作委員會主委林江義向中評社分析，國民黨此次在山地、平地各推2名候選人，這4席目前都很樂觀，挑戰全上，包括山地原住民孔文吉、盧縣一，以及平地原住民鄭天財、黃仁。林江義表示，孔文吉是其中相對艱困的，目前也全力在衝。



林江義為阿美族，台灣大學法律學系學士、政治大學民族學研究所碩士。曾在馬政府時期出任林江義為阿美族，台灣大學法律學系學士、政治大學民族學研究所碩士。曾在馬政府時期出任“原民會”主委。



台灣原住民“立委”分為2選區，包括山地原住民、平地原住民，兩個選區各選出3席，採複數選區形式，由得票數前3名當選。台灣原住民人數約57萬人，其中約40萬人有選舉投票資格，山地原住民、平地原住名大約各佔一半。



原住民族依照居住地域區選區分為山地、平地，所以雖然是同一族例如排灣族，選區也會因居住地不同分成平地、山地。山地原住民以泰雅族最多，人數約9萬人（30%），第二是排灣族約8.1萬人（26.8%），第三是布農族5.9萬人（19.5%）。平地原族民以阿美族最多，人數21萬人（80%），第二是排灣族2.1萬人（8%），第三是卑南族1.4萬人（5.4%）。



現任山地原住民包括無黨籍高金素梅（泰雅族，上屆得票約5萬，得票率34.89%）、國民黨孔文吉（賽德克族，上屆得票約2.5萬，得票率17.8%）、民進黨伍麗華（魯凱族，上屆得票約2.5萬，得票率17.8%）。



現任平地原住民包括國民黨鄭天財（阿美族，上屆得票數約3.9萬，得票率32.61）、民進黨陳瑩（卑南族，上屆得票約2.5萬，得票率21.2%）、國民黨廖國棟（阿美族，上屆得票數2.3萬，得票率19%）。