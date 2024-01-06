高金素梅拚七連霸旋風再現　林江義這樣看

高金素梅（右）全力輔選無黨籍平地原住民候選人陳政宗。（取自高金素梅臉書） 中評社台北1月6日電（記者 楊騰凱）2024山地、平地原住民“立委”應選6席。進軍七連霸的無黨籍原住民“立委”高金素梅實力堅強，2020“立委”選舉一個人的得票可上兩席。對此，中國國民黨原住民族工作委員會主委林江義向中評社分析，高金素梅問政風格獨特，對日據時期、現任政府的批判猛烈，族人認為唯有她才能講出族人心裡的話，其支持者實在難以撼動，是唯一可用形象掃票的原民“立委”。



1965年生的高金素梅，擁有高人氣，2002當選山地原住民“立委”迄今已逾20年，從第五屆“立院”到第十屆，正進軍七連霸。



馬政府時期曾任“原民會”主委的林江義透露，2024大選，高金素梅拉拔無黨籍台東縣議員陳政宗參選平地原住民“立委”，有族人在討論說，高金素梅希望在原住民地區組成一個由她帶領的政團，不只在“立法院”，也培養地方議員。



台灣原住民“立委”分為兩選區，包括山地原住民、平地原住民，當選門檻大概都在2.5萬票左右，高金素梅為山地原住民“立委”。高金素梅2001年當選第五屆“立委”，當初得票是8900票，得票率10%，此後高金素梅得票一路狂飄，2020年第10屆“立委”橫掃5萬票，得票率34.89%，一人得票可抵兩席山地原住民“立委”。



為什麼高金素梅在山地原住民的實力這麼強？



林江義指出，高金素梅的選票有三個很重要的面向，第一個是高金素梅藝人出身，很多原住民對影星、歌星都非常嚮往，就變成了她的粉絲，她早期能當選，和粉絲有很大關係。第二個部分是，高金素梅在“立法院”問政的風格，與其他原住民“立委”不太一樣，她問政風格很多剛好打到原住民心裡面想講的話，她的問政內容是很多原民“立委”無法說出的話。



林江義表示，所以很多族人認為，能夠把他們心裡話說出來的就是高金素梅，在這樣的狀況下，她贏得很多原住民年輕人的選票，這兩部分是她能在2020“立委”選舉暴增衝上5萬票的重要原因，而且第三個，她本身也非常擅長經營，她經營方式不是在很小的票源裡面和人家競爭，她跑到各大票倉耕耘，做得很扎實，對選民關係經營非常密切，整合非常好。