1月5日外交部例行記者會全文

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月6日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月5日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會問答全文：



路透社記者：白宮周四表示，朝鮮最近向俄羅斯提供了彈道導彈和發射裝置，用於莫斯科對烏克蘭的戰爭。鑒於中國是聯合國安理會成員之一，且在烏克蘭問題上多次呼籲停火，中方對此次武器轉讓持何立場？



汪文斌：我不掌握你提到的有關合作情況。中方在烏克蘭問題上的立場是一貫、明確的。我們希望各方致力於緩和緊張局勢，為推動政治解決烏克蘭危機創造有利條件。



法新社記者：朝鮮今天向韓國西部海域方向發射炮彈。白翎島、延坪島向當地居民下達躲避令。請問中方支持還是反對朝鮮的舉措？



汪文斌：我們注意到，韓美日前在朝韓邊境地區進行了大規模聯合演習，朝方今天上午進行了炮擊訓練。我們正密切關注朝鮮半島形勢發展變化。近段時間，有關方之間對立加劇，半島形勢持續緊張。作為半島近鄰，中方一貫主張維護半島和平穩定，通過對話協商解決半島問題。當前形勢下，我們希望有關各方保持冷靜克制，不採取加劇緊張的行動，避免局勢進一步升級，為重啟有意義的對話創造條件。



新華社記者：中方發布了馬爾代夫總統穆伊茲將對中國進行國事訪問的消息，你能否介紹此訪有關安排？中方對此訪有何期待？



汪文斌：此訪是穆伊茲總統就任以來對外國進行的首次國事訪問。習近平主席將為穆伊茲總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行正式會談，並共同出席合作文件簽字儀式。李強總理、趙樂際委員長將分別會見穆伊茲總統。



中國和馬爾代夫友好源遠流長。中馬建交52年來，兩國始終相互尊重、相互支持，樹立了大小國家平等相待、互利共贏的典範。2014年，習近平主席對馬爾代夫進行歷史性國事訪問，雙方一致同意建立中馬面向未來的全面友好合作夥伴關係。10年來，中馬關係深入發展，雙方共建“一帶一路”和各領域務實合作取得豐碩成果，兩國傳統友誼不斷深化。當前，中馬關係站在新的歷史起點上。相信通過此訪，兩國元首將為中馬關係發展作出戰略規劃，推動中馬關係邁上新台階。

