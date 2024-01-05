高端合約　侯友宜：第7天了賴清德說的公開？

國民黨候選人侯友宜接受專訪。(照:侯友宜競辦提供) 中評社台北1月5日電／中國國民黨大選候選人侯友宜今天接受三立新聞專訪，針對近日高端疫苗爆出錄音檔爭議指出，賴清德日前說高端疫苗合約要公開，到現在已經第七天了，為何還沒公布？併向賴清德提出六大問題，強調要集中選票完成第三波民主改革的運動。



三立新聞台節目《2024總統戰》今日專訪侯友宜。節目預計在明天（1月6日）晚間20：00於三立新聞54頻道及Youtube平台完整播出。



侯友宜在節目中進一步為人民向民進黨及賴清德提出六大問題，包括高端合約為何要封存？為什麼“衛福部”還沒有通過疫苗審查，高端就知道一定會過？為什麼“衛福部”還沒有採購，高端就已經知道採購價格是多少？為什麼高端的股價跟坐雲霄飛車一樣急漲急跌，甚至被查出有內線交易？高端EUA二期審查是如何通過的？民進黨號稱高端是“疫苗國家隊”，那為何今年流感疫苗要代理韓國的疫苗，不自己做，這還叫做“疫苗國家隊”嗎？不要老是用“國家隊”欺騙民眾，掩蓋貪贓枉法的事實。



侯友宜強調，國民黨侯康配是現在在野最強的力量，呼籲集中選票完成第三波民主改革的運動，打造一個和平尊嚴、公平正義、清廉勤政的政府，不為一人之私，一黨之私，要集結所有力量，一起把“國家”和台灣的未來帶往好的方向。



