外交部：歡迎更多各國朋友到新疆實地參訪

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京1月6日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌1月5日在例行記者會上表示，眼見方為實，公道在人心。新疆大門常打開。我們真誠歡迎更多各國朋友到新疆實地參訪，親身感受新疆的美麗和諧與繁榮穩定。



有記者提問稱，日前，巴基斯坦《每日團結報》主編法魯克接受採訪時表示，他上月隨巴基斯坦媒體智庫代表團訪問了中國新疆，看到新疆穆斯林群眾生活幸福美滿，享受著宗教自由，美西方所謂新疆人權“暴行”的說法完全站不住腳。發言人對此有何評論？



汪文斌表示，“現在越來越多的外國朋友到訪新疆，分享自己的真實見聞。今天我們給大家準備了一組幻燈片，向大家介紹一下這方面的情況。”



汪文斌說，過去一年，來自哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯坦、巴基斯坦、印度尼西亞、馬來西亞、日本、埃及、法國、德國、瑞士、加拿大、阿盟、伊斯蘭合作組織等多個國家和國際組織的近400個團組4300多名外國賓客到訪新疆，其中既有政府官員、外交使節，也有宗教界人士、專家學者、媒體記者和普通民眾。他們到訪新疆多地，在清真寺、伊斯蘭教經學院現場聆聽宗教人員講經布道，在街頭巷尾體驗新疆文化保護傳承，在工廠企業和田間地頭瞭解新疆生產發展，在尋常百姓家見證各族民眾幸福生活。



汪文斌表示，訪疆的日本民眾表示，“我親眼見證了新疆民眾的快樂生活，感受到新疆各族就像石榴籽一樣緊緊抱在一起。”巴基斯坦記者表示，“無論走到哪裡，我們都看到人們過著正常平靜且滿足的生活，我讀到的涉疆可怕報導與我所見所聞並不相符。”去年第三次訪疆的法國作家維瓦斯表示，“現在的新疆目之所及都是安寧、和諧。哪裡存在宗教、語言、文化滅絕？如果中國政府大規模拆除清真寺、限制民眾的信教自由，那每年培養3000多名宗教教職人員幹什麼用呢？”還有法國學者表示，“在一個擁有世界發明專利總數40%的國家，採用‘強迫勞動’沒有任何意義”。



“眼見方為實，公道在人心。”汪文斌指出，個別國家熱衷散布所謂新疆“種族滅絕”“強迫勞動”的謊言謠言，卻對加沙等地正在發生的人道慘劇視而不見，充分暴露了其虛偽面目。新疆大門常打開。我們真誠歡迎更多各國朋友到新疆實地參訪，親身感受新疆的美麗和諧與繁榮穩定。

