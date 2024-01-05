侯辦提告賴清德違法重置影片　斥明目張膽

侯友宜競選辦公室發言人黃子哲(左)、律師簡榮宗，前往台北地檢署提告民進黨以及賴清德。(照:侯友宜競選辦公室) 中評社台北1月5日電／針對民進黨使用侯友宜競選辦公室製作影片，重製為抹黑廣告並於今日播放。侯友宜競選辦公室發言人黃子哲、律師簡榮宗今天下午前往台北地檢署提告民進黨以及賴清德違反《著作權法》、《總統副總統選舉罷免法》。黃子哲說，以司法訴諸正義，也呼籲相關平台千萬不要以身試法，觸犯相關法令。



黃子哲說，民進黨用侯友宜競選辦公室先前播放的廣告片段重置加工，競辦已在昨晚發布新聞稿提醒，但民進黨仍在今日播出，民進黨執迷不悟、一錯再錯真的是恬不知恥，據他瞭解，目前民進黨所委託要播放廣告的電視台，到目前為止沒有一家願意上架。



黃子哲指出，被委託的電視台皆認為民進黨重置的廣告內容有所不妥，會觸犯法律，因此拒絕播放。但賴清德卻說，這是傷害言論自由，甚至是明目張膽施壓電視台，賴清德的說詞簡直鬼扯；查水表、關閉中天新聞、側翼網軍出征、推動《數位中介法》、傷害言論自由正是民進黨。



黃子哲說，民進黨這支重置影片就是由吹哨者提供，因為就是有人看不下去，這是打抱不平所提供的影片。賴清德不檢討民進黨違法重置、侵權他人影片，甚至是抹黑，反而是檢討為何從哪取得影片，這根本就是本末倒置，這就是2018年張天欽東廠事件翻版，就是吹哨者看不下去才提供。



簡榮宗表示，民進黨與賴清德違反《著作權法》91、92條，就是未經許可重置他人著作，民進黨該影片前4秒用侯友宜競辦所製作的影片內容，其餘部分則是改作並放在Youtube也構成公開傳輸。



簡榮宗也說，民進黨反駁為合理使用，《著作權法》65條的合理使用，必須考慮目的與性質，民進黨說詼諧、仿作，但在目前台灣的《著作權法》是未被許可，其目的性質更不包括抹黑、惡意中傷，這絕對不會是合理使用，這就是侵害著作權行為。



簡榮宗指出，民進黨與賴清德也違反《總統副總統選舉罷免法》第90條意圖使人不當選，因為影片內容提到“將要聯手架空台灣”，賴清德競選發言人更補充是透過黑金復辟、牛鬼蛇身、國共聯手，民進黨這影片就是意圖影響選情的不實資訊。



黃子哲表示，現在是民進黨執政，民進黨還有打手是NCC，不僅掌握媒體生殺大權，衹有民進黨賴清德有施壓能力、有打壓的前科、有欺壓的需求，民進黨說國民黨架空台灣，但事實上人民去年選出代表字為“缺”，就是民進黨掏空台灣。