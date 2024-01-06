澳台專家探討台灣選情：兩岸關係不容樂觀

“台灣選情與兩岸關係前景”研討會1月3日下午以線上會議形式舉行（主辦方供圖） 中評社香港1月6日電（記者 陸文煜）台灣大選進入最後倒數階段，“台灣選情與兩岸關係前景”研討會1月3日下午以線上會議形式舉行。8位來自島內的資深兩岸關係專家圍繞台灣選情和未來影響展開深入探討並達成一些共識。



本次研討會由澳門區域與戰略研究中心、澳門區域公共管理研究學會和澳門蓮花時報共同主辦，由澳門區域與戰略研究中心主任王建偉主持。王建偉、澳門區域公共管理研究學會理事長龐欣新致開場詞後，台灣亞太綜合研究院院長湯紹成、台灣前“交通部長”葉匡時、中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正、南台灣兩岸關係研究學會理事長丁仁方、台灣孫文南院院長汪明生、長城文教基金會董事長耿榮水、中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛以及東華大學原住民民族學院前任院長施正鋒8位嘉賓分別致辭發言。熱烈討論後，澳門蓮花時報副總編輯卜樂作會議小結。



與會專家普遍達成以下幾點共識：



一是2024台灣大選舉世矚目，選舉結果不但影響台灣的民眾福祉和前途命運，影響兩岸的和平發展，還攸關東亞地區的安全穩定。如民進黨繼續執政，兩岸形勢將不容樂觀，令人深感擔憂。

