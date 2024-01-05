北方“候鳥老人”成群結隊“飛”往海南

消費者在中免集團海口日月廣場免稅店選購商品。（來源：新華社） 中評社北京1月5日電／據工人日報報導，當北方一片冰天雪地時，溫暖如春的海南島迎來了冬日旅遊旺季。在元旦假期中，海南旅遊市場熱力十足：全省接待遊客171.71萬人次，同比增長68.9%；旅遊總收入24.06億元，同比增長60.1%。



“昨天從海口過來，晚上就去看了木蘭灣的流星和木蘭燈塔，真的很美。”1月2日，正和閨蜜開著房車周游海南島的遊客小宮，興奮地向記者介紹她的文昌龍樓鎮之行。“淇水灣海灣和大海很美，沙灘很乾淨，附近還有銅鼓嶺石頭公園、航天發射場。大海碧藍，椰風海韵，我們在這裡都不想離開了。”



今年元旦假期，恰逢海南環島旅遊公路全線開通，不少遊客都和小宮一樣，選擇自駕環島游。一撥又一撥車流客流，進一步提升了海南旅遊的熱度。



為了更好吸引遊客，元旦假期，海南各市縣紛紛策劃推出主題鮮明的系列“跨年”活動。海口首次串聯五源河體育場、萬綠園、鐘樓、瓊台福地、高興裡等城市地標場景，以全城聯動的形式，共同迎接新年。旅遊勝地三亞則迎來了草莓音樂節的激情開唱，音樂節現場，大家一起倒數迎接新年，度過了一個完美的跨年之旅。



在各色慶典活動之外，海南的旅居養老市場依舊火熱。入冬以來，北方的“候鳥老人”成群結隊“飛”往海南，追尋那永恒的溫暖和陽光，開啟他們愉悅的冬日生活。



朱大爺就是眾多“候鳥老人”中的一個。他以前在遼寧沈陽每年至少住院幾回，自從來到海南後，他的哮喘病再未復發。東北的寒冷讓朱大爺只能蝸居，但在海南，即便是深冬，他也能漫步在公園或海邊。“在這裡冬天也能到戶外活動身體，多好！”朱大爺說，他已經把這塊熱土當成了自己的第二家園。



針對“候鳥老人”的特殊需求，海南持續發力提升硬件軟件水平，為“候鳥老人”打造更好的旅居環境，提供更好的養老服務。



定安縣南麗湖中鐵諾德麗湖半島項目，每年都會吸引數百名“候鳥老人”。為了更好服務老人，該項目設立了康養中心、醫務室，並增添了民生服務如救護車、健康講座和義診，增加了健身房、室外運動場地等配套設施。同時，還為老人們提供各類文化和娛樂活動，確保“候鳥老人”在冬季回流期間擁有充實而歡樂的時光。



（來源：工人日報）