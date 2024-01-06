曲兆祥：大選棄保難發生　柯缺百萬中間選民

民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥。（中評社 資料照） 中評社台北1月6日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲的選情如何？民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會理事曲兆祥接受中評社訪問表示，柯勝選的機會雖存在，但不大，若要翻盤沒辦法期望藍營棄保，目前藍綠白的板塊都已固著，任一方能達成棄保的機會都不高，“賴蕭配”居冠，但距第二、第三的“侯康配”、“柯盈配”並不算遠，而藍白則是膠著。



至於柯文哲還有機會拉攏藍營支持者棄保，到最後翻盤勝選嗎？曲兆祥坦言，以現況來說，柯文哲要當選的機率不高，差將近100萬票，要拉攏藍營支持者的可能性也不是太高，若真的柯要翻盤，必須仰賴最後還沒決定要投給哪一方的中間選民，這批中間選民大概還有210萬人，柯要翻盤不是說完全不可能，只是機會不是那麼高，柯文哲最近的選戰策略就是在催投票率，爭取勝負的100萬票，最後的效果還有待觀察。



曲兆祥曾任台灣中國文化大學政治學系副教授、台灣師範大學政治學研究所所長、1996年擔任新黨第三屆“國民大會代表”等。2001年加入親民黨，並在2014年任柯市府公務人員訓練處長，直到2018年。現為台灣新故鄉智庫協會理事。

