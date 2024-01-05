民進黨南投造勢　王義川訴求阻韓國瑜任院長

民進黨不分區“立委”候選人王義川助講。（中評社 方敬為攝） 中評社南投1月5日電（記者 方敬為）民進黨不分區“立委”候選人王義川5日間出席“民進黨TEAM 南投”選前黃金周造勢晚會，火力全開猛轟國民黨南投“立委”馬文君洩密、竊占公地，要大家集中選票支持民進黨拉下馬文君，更強調，“國會”少一席藍委，多一席綠委，政黨票投民進黨“搶救王義川”就能粉碎國民黨不分區第一名韓國瑜的“立法院長”夢！



民進黨大選候選人賴清德“Team 南投”選前黃金周造勢晚會5日晚間在草屯鎮登場，除了賴清德本人壓軸現身請託外，包括民進黨南投縣區域“立委”候選人蔡銘軒、不分區“立委”候選人羅美玲、王義川、前“行政院長”蘇貞昌等人輪流登台，號召南投選票。晚間7點現場湧入3千人。



王義川打頭陣，一登台就將矛頭對準馬文君，火力全開砲轟馬竊占公有地蓋豪華莊園，能夠以便宜租金到大面積的公有地、違規使用土地，除了馬文君沒有其他人，太囂張了！不只侵占公有地蓋違建，幾百坪土地一個月才繳新台幣6千元，還這麼傲慢。



王義川指出，馬文君不只侵占公有地，還沒有“國安”觀念，韓國媒體披露，把台造潛艦機密資料交給韓國的是某位“親中立委”，就是馬文君，他不怕被告，那是馬自己說有把資料交給韓國大使館。馬文君在南投不顧地方建設，跑去弄“國防”“外交”，自己卻沒有相關背景、專業，連ABC也看不懂，其目的啟人疑竇，呼籲大家要把為害安全的“立委”給拉下來。



王義川也自我推薦，要大家“搶救王義川”，除了把馬文君拉下來，讓國民黨少一席，民進黨多一席，才可以粉碎韓國瑜當“立法院長”機會，所以除了支持民進黨提名的選將外，政黨票也要票投民進黨，集中選票，才能讓韓國瑜的“立法院長”夢碎！