西藏政協原副主席姜傑嚴重違紀違法被雙開

中評社北京1月5日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對西藏自治區政協原黨組成員、副主席姜傑嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，姜傑喪失理想信念，背棄初心使命，違背新發展理念，履行全面從嚴治黨政治責任不力，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查，搞迷信活動，污染當地政治生態；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，超標準配備公務車輛；在幹部選拔任用工作中為他人謀利並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，違規擁有非上市公司股份，搞權色交易；貪圖享樂，生活腐化，作風敗壞；大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地出讓、企業經營等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



姜傑嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予姜傑開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其西藏自治區第十次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。