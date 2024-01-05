中國太平保險集團原副總經理肖星被雙開

中評社北京1月5日電／經中共中央批准，中央紀委國家監委對中國太平保險集團有限責任公司原黨委委員、副總經理肖星嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，肖星喪失理想信念，背離初心使命，不信馬列信鬼神，搞迷信活動，對黨不忠誠不老實，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，接受可能影響公正執行公務的宴請及旅遊活動等安排；違反組織原則，不如實報告個人有關事項，利用職權違規在職工錄用方面為他人謀取利益；棄守廉潔底線，利用職權或者職務上的影響為親屬經營活動謀取利益，安排他人支付應由本人支付的費用，違規擁有非上市公司股份；踐踏黨紀國法，靠金融吃金融，大肆收錢斂財，利用職務便利為他人在項目融資、業務合作等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



肖星嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予肖星開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。