中評關注：藍綠白搶攻竹北科技新貴各有盤算

國民黨1日在竹北市舉辦大型造勢活動，藍營大咖全體總動員。（中評社 資料照） 中評社新竹1月6日電（記者 盧誠輝）2024大選進入最後倒數關鍵階段，藍綠白上周不約而同都到新竹縣竹北市舉辦大型造勢活動，積極搶攻新竹科學園區科技新貴的選票。藍綠白為何會鎖定竹北市成為兵家必爭之地？若從上屆2020大選得票數和政黨票的分布，便可看出一些端倪，也可看出藍綠白各自的盤算。



中國國民黨1日在竹北市舉辦大型造勢活動，藍營大咖不但全體總動員，主辦單位更宣稱現場湧入超過3萬人，創下新竹縣選舉史上空前的紀錄。而就在藍營竹北市大造勢的3天後，民進黨和台灣民眾黨也在4日晚間不約而同選在竹北市造勢，兩地相隔僅不到5公里，綠白較勁拚場的意味濃厚。



新竹縣人口共58.8萬人，其中光是竹北市就有21.2萬人，超過全縣人口的3分之1，更是新竹縣人口第二高的竹東鎮人口數（9.6萬人）的2倍以上，可見竹北市對新竹縣的重要性。



竹北市因緊鄰新竹科學園區，新竹高鐵站就設在竹北市，吸引大量外來人口移入，光是近10年的人口成長率就達36.2%，高居全台之冠。當地科技新貴多，許多工程師年收入新台幣數百萬元，高管更有上千萬年薪，消費力強，名車滿街跑，講新竹錢淹腳目，主要就是竹北市。當地房價直逼雙北部份區域。



雖然新竹縣傳統上被定義為藍營的大票倉，若以2020大選為例，國民黨在新竹縣得票率47.45%，勝過民進黨的46.88%，是藍營在台灣西部唯二（新竹縣、苗栗縣）選票勝過綠營的其中一個選區，但藍綠票數差距僅1844票。



其中綠營光在竹北市就拿下5.6萬多票，勝過藍營的4.2萬多票，雙方差距1.4萬多票，是新竹縣綠營唯三（竹北市、新埔鎮、新豐鄉）選票勝過藍營的鄉鎮市，但綠營光是在竹北市大贏的票數，就勝過藍營在新竹縣10個得票數贏過綠營鄉鎮市中的9個。



這或許也是為什麼藍綠會鎖定竹北市積極搶攻年輕選票的原因，因藍營若能在竹北市少輸一點，在新竹縣就能多贏一些；而民進黨若能在竹北市多贏一點，甚至有可能在今年大選搶下新竹縣，讓藍綠選情整個翻盤。



至於民眾黨為何也如此重視竹北市？因2020大選民眾黨在竹北市不分區“立委”得票率13.4%（1.8萬多票），高於全台平均得票率的11.22%，其中竹北市更是6都以外，得票數僅次於新竹市東區（1.9萬多票）的鄉鎮市，可見竹北市對民眾黨政黨票的重要性。



相較於藍綠在全台各行政區所拿下的政黨票數，動輒是白營的2到3倍，但在竹北市國民黨僅拿下3.3萬多票，民進黨則獲得2.5萬多票，都未和民眾黨明顯拉開差距，這或許也是白營選在選前倒數階段仍積極搶攻竹北市年輕選票的重要原因。