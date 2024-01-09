中評社評出2023年中國十大新聞

十四屆全國人大一次會議在人民大會堂舉行全體會議（來源：直播信號圖） 中評社北京1月9日電（中評社報導組）中評社編輯部評出2023年中國十大新聞，具體如下：



一、全國兩會選舉產生新一屆國家領導人 習近平再度當選國家主席、中央軍委主席



2023全國兩會即中華人民共和國第十四屆全國人民代表大會第一次會議和中國人民政治協商會議第十四屆全國委員會第一次會議。十四屆全國人大一次會議於2023年3月5日上午開幕，3月13日上午閉幕，會期8天半。全國政協十四屆一次會議於2023年3月4日下午3時在人民大會堂開幕，3月11日下午閉幕，會期7天半。



3月10日，十四屆全國人大一次會議舉行第三次全體會議，選舉產生新一屆國家機構領導人員，習近平同志再次全票當選中華人民共和國主席、中華人民共和國中央軍事委員會主席。



2023年全國兩會議程豐富，除選舉產生新一屆國家領導人之外，大會還審議了政府工作報告、全國人民代表大會常務委員會工作報告、政協全國委員會常務委員會工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等。大會期間，習近平總書記同出席全國兩會的代表委員共商國是，圍繞事關黨和國家發展的重大問題作出一系列重要論述。

