中評社評出2023年十大研討活動

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧出席第十五屆海峽論壇並致辭。（中評社 林艶攝） 中評社北京1月11日電（中評社報導組）中國評論通訊社編輯部評出2023年兩岸交流研討活動十大新聞，具體如下：



一、海峽論壇十五週年 中央宣佈制定融合發展示範區意見



第十五屆海峽論壇2023年6月17日在廈門舉行。作為大陸疫情轉段後的最大規模兩岸民間交流盛會，本屆論壇以“擴大民間交流、深化融合發展”為主題，包括論壇大會和基層交流、青年交流、文化交流、經濟交流4大版塊37場活動，加上有關設區市同期舉辦的14場活動，共計51場活動。與會的台灣各界嘉賓有5000餘人，參與報導的兩岸四地記者達到600餘位。



在論壇大會上，中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧宣讀了國家主席習近平總書記的賀信。習近平在賀信中指出，海峽論壇是促進兩岸各界廣泛交往、推動兩岸民間交流合作的重要平台。兩岸同胞通過海峽論壇交流交友交心，厚植情誼、增進福祉，越走越近、越走越親。希望海峽論壇為擴大兩岸民間交流、深化兩岸融合發展不斷增添生機活力。王滬寧在大會上還宣布，中共中央、國務院制定了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的意見》。



9月12日晚，中共中央、國務院印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，文件從“建設台胞台企登陸第一家園”、“促進閩台經貿深度融合”、“促進福建全域融合發展”、“深化閩台社會人文交流”、“強化組織保障”五大方面提出21條意見，旨在深化兩岸各領域融合發展，推進祖國和平統一進程。《意見》的出台，為海峽兩岸的融合發展打開了新的大門，也標誌著和平統一邁出重要一步。

