王毅出席紀念中美建交45周年招待會

中評社北京1月5日電／據外交部網站：2024年1月5日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京出席紀念中美建交45周年招待會。



王毅在致辭中表示，今年1月1日，是中華人民共和國和美利堅合眾國建立外交關係45周年，習近平主席同拜登總統互致賀信。習近平主席在賀信中指出，建交45年來，中美關係歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。兩國元首都強調，將繼續致力於穩定和發展中美關係，造福兩國，惠及世界。



王毅指出，45年前，中美兩國老一輩領導人以卓越戰略眼光和非凡政治勇氣，確定了一個中國原則，打開了塵封多年大門，讓兩個長期隔絕大國開始了全面交往。45年來，中美關係克服困難、排除干擾、砥礪前行，合作領域之廣、利益交融之深、輻射影響之大，達到前所未有程度。萬物得其本者生，百事得其道者成。中美關係近半個世紀風雨兼程，如同歷史長河大浪淘沙，沉澱下來的是關乎兩國關係本源的有益啟示：一是和平是中美關係最根本的基石。中美兩個大國不衝突、不對抗，這本身就是人類最重要的和平紅利。二是合作是中美相處最正確的選擇。當前形勢下，中美合作的必要性不是減弱了，而是更強了。中美合作對兩國乃至世界來說，不是可有可無的選答題，而是必須認真解決的必答題。三是共贏是中美交往最本質的特徵。中美之間近7600億美元的雙邊貿易和2600多億美元的雙向投資，深刻反映兩國經濟結構高度互補，在全球產供鏈上的深度聯接，在共同發展上的利益與共。人為搞脫鈎封堵，必然得不償失，反噬自身。



王毅強調，當前，世界正經歷百年未有之大變局，作為世界上最重要和最複雜的一組關係，如何讓中美關係這艘巨輪校准前行方向，避開暗礁險灘，穿越歷史峽穀，是我們必須思考的重大命題，也是必須回答的時代之問。去年11月，習近平主席同拜登總統在舊金山舉行歷史性會晤，擘畫了面向未來的“舊金山願景”，為兩國關係指明了方向、增添了動力。雙方應以舊金山為新的起點，以相互尊重、和平共處、合作共贏為兩國相處之道，把兩國元首達成的重要共識真正落到實處。

