2024年中國經濟穩步復甦有強大支撐

2024年，中國宏觀政策將繼續以擴需求、穩增長為重要目標，協同發力實施擴張性舉措。積極的財政政策或將明確擴張性的基調。 中評社北京1月6日電／2023年，全球通貨膨脹壓力持續，主要發達國家加緊收縮的貨幣政策走向尾聲，歐洲經濟增長明顯放緩，一些國家的逆全球化政策對全球產業鏈產生很大負面影響。新的一年到來之際，中國經濟的運行前景備受市場關注。



國際宏觀政策的變化



環球時報發表中國首席經濟學家論壇理事長、上海市經濟學會副會長連平文章認為，2024年，世界經濟將開啟疫情以來周期運行的第二個階段。為應對疫情，2020年各國貨幣政策大幅放鬆，實施力度較大的財政刺激，尤其是美國財政政策和貨幣政策的擴張程度史上罕見，這也導致了2021到2022年形成了史上罕見的通貨膨脹；不得已之下，各國在2022到2023年大幅加息，緊縮銀根，發達經濟體增長開始呈現下行態勢，導致美聯儲於2023年7月後停止加息；隨著通貨膨脹和經濟增長同步下行，2024年美聯儲貨幣政策可能將改弦更張，再度轉向寬鬆調節，利率水平將隨之下降，全球流動性將趨於寬鬆和活躍。



2022到2023年，美聯儲實施強有力的緊縮政策，美國聯邦基金利率持續大幅上升，美債利率迅速走高，美元匯率持續走強，全球資本大幅回流美國。在這種國際經濟環境下，中國經濟承受了資本流出、人民幣貶值、產業鏈打壓和貨幣政策被掣肘等多重壓力。



2024年，國際經濟環境將發生轉變，可能會形成一些有利於中國的市場和政策變化。美聯儲貨幣政策或將由之前的以抑制通脹為核心目標轉向以促進經濟增長和就業為核心目標，利率水平將下降。相關預測顯示，2024年美聯儲有可能降息4次，共100個基點左右。隨著利率水平包括國債收益率的下降，資本有可能從美國市場流出，美元指數將走弱，並驅動美元貶值。



事實上，受相關預期的影響，2023年11月以來，上述趨勢已經開啟。預計中國經濟2024年將進一步走向復甦，經濟增長水平在全球表現良好，2024年國際資本流入將加快，人民幣會在波動中升值，貨幣政策空間進一步擴展。2024年中國的國際經濟環境將有所改善。



內需將進一步回暖



文章分析，2024年，中國宏觀政策將繼續以擴需求、穩增長為重要目標，協同發力實施擴張性舉措。積極的財政政策或將明確擴張性的基調，“適度加力、提質增效”，更加注重強化國家重大戰略任務財力保障、支持科技創新和先進製造業發展、呵護民營中小微企業、兜牢基層“三保”底線等。重點將是用好1萬億元國債以及地方專項債額度，延續落實結構性降費優惠政策，緩釋部分地方政府債務風險，增加對社會保障、就業、醫療、養老等民生領域的支出等。2024年地方專項債額度可能將超過1.5萬億元，以保障地方財政合理的支出強度；財政赤字率有望保持在3.5%—3.8%的區間，必要時財政赤字規模可能會適度增加。鑒於中央財政狀況良好，政府部門有能力適度加杠杆。在積極的財政政策基礎上適度加力，萬億國債的邊際效應將有力地推動需求釋放。



穩健的2024年，中國宏觀政策將繼續以擴需求、穩增長為重要目標，協同發力實施擴張性舉措。積極的財政政策或將明確擴張性的基調將“靈活適度、精準有效”，繼續偏鬆操作，配合財政政策重點加大對科技創新、先進製造業、綠色轉型、普惠小微、數字經濟等方面的支持。為促使社會融資規模、貨幣供應量同經濟增長和價格水平預期目標相匹配，保持流動性合理充裕，2024年可能會適度出台降准降息政策措施。2024年預計全年降准或為兩次，共0.5個百分點左右，以保持和增強貨幣政策偏鬆操作信號，改善房企流動性環境，加快恢復資本市場信心，提升商業銀行擴大信貸投放的能力和積極性。隨著明年二季度美聯儲可能轉向降息，中國政策利率下調的空間也將進一步打開。為降低企業融資成本、促進消費和投資、穩定銀行息差，預計2024年中期借貸便利（MLF）有下降10—20bp的空間，貸款市場報價利率（LPR）也會相應下調，存款利率下調幅度可能會略大於貸款利率下降幅度。

