減稅降費的重大意義與發展方向

中評社北京1月6日電／稅收是國家實施宏觀調控、調節收入分配的重要工具。黨的十八大以來，以習近平為核心的黨中央高度重視稅收工作。習近平總書記關於“發揮稅收在國家治理中的基礎性、支柱性、保障性作用”“財稅體制改革不是解一時之弊，而是著眼長遠機制的系統性重構”等重要論述，為推進減稅降費提供了根本遵循和基本依據。中央經濟工作會議明確指出，“落實好結構性減稅降費政策，重點支持科技創新和製造業發展”。



經濟日報發表中央財經大學教授馬海濤、北京市習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心研究員姚東旻文章表示，我們要深入學習貫徹中央經濟工作會議精神，確保稅費優惠政策不折不扣落地生效，積極推動經濟運行持續好轉、內生動力持續增強。



重大意義



文章分析，減稅降費政策在賦能經濟高質量發展、減輕經營主體負擔、提升稅收治理能力等方面具有重要意義。



其一，服務經濟社會發展大局，賦能高質量發展。減稅降費政策兼具需求管理和供給管理屬性，既有利於擴大總需求、穩定經濟增長，又有利於促進產業結構升級，對推動高質量發展具有重要作用。



助力構建新發展格局。一方面，減稅降費政策有助於壓減非急需非剛性支出，清理和廢除制約市場在資源配置中發揮決定性作用的各種規定及做法，破除妨礙生產要素市場化配置和商品服務流通的體制機制障礙，促進各類要素資源在更大範圍內暢通流動。另一方面，通過出口免抵退稅等手段，可有效調節國內國際兩個市場的動態平衡，暢通國內國際雙循環。



助力深化供給側結構性改革。深化供給側結構性改革是實現高質量發展的必由之路，減稅降費從供需兩端協同發力，推動供需在更高水平上實現良性循環。從供給側看，及時公布行政事業性收費和政府性基金目錄清單，嚴厲查處強制攤派、徵收過頭稅費、截留減稅降費紅利等舉措能有效降低企業經營成本和制度性交易成本，穩定企業市場預期，提高供給質量。從需求側看，減稅降費可以促進消費增長和消費升級。個人所得稅專項附加扣除、增值稅稅收優惠、降低消費稅等措施能有效減輕居民稅收負擔，增強消費者的實際購買力。



助力企業數字化轉型和技術創新。減稅降費政策能夠有效緩解小微企業、高新技術企業等經營主體數字化轉型初期的經營和資金壓力，助力數字技術與生產經營深度融合，提升企業智能製造水平。同時，持續加大對科技創新的稅收優惠力度，逐步形成覆蓋企業成長和創新全生命周期的稅收政策支持體系，特別是通過提高研發費用加計扣除比例並實行提前享受等措施，有力支持經營主體創新創造。



其二，減輕經營主體負擔，促進穩就業保民生。當前，中國已基本實現宏觀降稅負與微觀降成本的統一，經營主體獲得感顯著提升。同時，更加突出對小微企業等領域重點支持的鮮明導向，體現了對民生的關注。



重點扶持小微企業，增加就業機會。小微企業數量龐大，是吸納就業的主力軍、經濟發展的生力軍。中國對小微企業的多項稅收優惠政策不斷優化和延續，在企業所得稅方面，多次擴大小微企業所得稅優惠政策範圍；在增值稅方面，小規模納稅人增值稅免征額不斷提高。這直接為廣大小微企業“輸血”，有效激發小微經營主體活力，也有助於增強小微企業就業吸納能力，穩定和擴大就業崗位，切實保障基本民生。



通過個人所得稅改革促進社會公平，確保中低收入群體獲益更大。稅收在調節收入分配方面具有重要作用，減稅降費政策強調在分配環節分好“蛋糕”，可以更好保障中低收入群體的基本生活需要，促進社會公平。具體而言，個人所得稅改革提高了個人所得稅基本減除費用標準，新增了多項涉及基本民生支出的專項附加扣除，廣大納稅人都能夠不同程度地享受到減稅的紅利，特別是中低收入群體獲益更大。這對於減輕家庭撫養贍養負擔、促進教育公平、提升居民消費等具有積極作用。



其三，提升稅收治理能力，推進稅收現代化。進入新時代以來，中國出台一系列減稅降費政策，推動了新一輪財稅體制改革進程，提升了稅收治理體系和治理能力現代化水平。



減稅降費助推稅收征管改革。減稅降費涉及政策項目多、稅種費種多、企業戶數多，操作實施要求高。為切實推動減稅降費政策落地落實，稅務部門深化稅收征管改革，加強稅收征管信息化建設，運用大數據、人工智能等技術，提升了稅收征管的精準度和效率。通過簡化辦稅流程、提供更便捷的在線服務等措施，使納稅人更加便利地履行納稅義務。根據實際情況調整稅收政策，使不同行業和地區的稅收政策靈活性得到提高，從而更好適應經濟發展需求。



減稅降費推動納稅服務水平提升。持續完善稅費優惠政策直達快享工作機制，積極圍繞納稅人需求，及時調整納稅服務事項，實現納稅服務向精細化、智能化、個性化轉變，降低納稅人辦稅成本，為納稅人營造便捷高效的辦稅環境。同時，多渠道多層次向企業、個體戶宣傳解讀稅費政策，提高企業辦稅人員實際操作水平，幫助企業用足用好稅費優惠政策。

