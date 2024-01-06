中評社北京1月6日電／在剛剛過去的2023年，我國的文化消費市場呈現出可觀的發展潛力。多地演出市場人滿為患、演唱會門票供不應求、戶外音樂節人頭攢動、“博物館熱”不斷升溫……文化消費成為滿足群眾精神文化需求、拉動經濟增長的重要引擎。



黨的十八大以來，我國文化產業迎來發展的黃金期，文化產品和服務供給不斷豐富，文化消費全面升級。中央財政大力支持文化產業發展中具有示範性和引領性的項目，創新生產經營機制，為文化消費市場注入了新活力。從全國範圍看，文化消費規模迅速擴大，從2012年到2023年前三季度，我國居民人均教育文化娛樂支出由1262元增加到2084元，占人均消費支出比重從10.5%提升到10.7%。不少省份也紛紛出台相關舉措，扎實推進文化消費。比如，北京市加強全國文化中心建設，提升對歷史文化資源的保護、傳承、利用；浙江省借助數字化、智能化，壯大一批具有較強核心競爭力的大型數字文化產業類企業；等等。



一系列國家層面的政策也先後出台。《國內旅遊提升計劃(2023—2025年)》《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》……有關政策明確指出，培育文體旅、文商旅等融合發展的新型業態。通過完善消費惠民政策、鼓勵舉辦文化消費促進活動、優化旅遊基礎設施投入等一項項措施的扎實落地，相關成本得以有效降低。文化消費這篇大文章切實做“活”了。



同時，一些明顯存在的問題也不容忽視。產業生產結構與市場需求結構不適應，產品供給不能滿足民眾差異化的精神文化需求，消費觀念和文化消費水平依舊存異……可見，有必要從產業、企業、消費者等多個層面著手，壯大文化消費的力量。



優化產業政策體系，引領消費品質。完善文化消費激勵政策，推進文化事業和文化產業的連接。完善文化市場監管機制，深化文化市場綜合執法，規範市場經營秩序，保障消費者權益。推動產業數字化轉型，加大對資金、技術、人才等方面的支持，推動產業向數字化、智能化方向發展。通過搭建文化數據服務體系平台、打造數字化文化消費新場景，提供便捷高效的消費渠道。



培養新型文化企業，創新消費供給。增強供給對需求變化的適應性和靈活性，加強品牌建設和營銷推廣，提高消費者精神體驗。提升產品性價比，通過數字化技術等手段提升產品品質和性能，增加消費者黏性和忠誠度。



提升民眾文化素養，擴大消費需求。通過宣傳教育著力增強民眾的文化認知和欣賞能力。讓消費者通過參觀公共文化場所、參加公共文化活動，選擇合適的產品和服務，汲取公共文化資源。



來源：經濟日報 作者：郭秋晨



