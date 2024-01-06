中國仍是全球跨國投資引力場

中評社北京1月6日電／近日，一些外媒炒作渲染“外資撤離中國”的悲觀情緒，試圖唱衰中國經濟。事實究竟如何？



數據給出了答案。2023年1月份至11月份，全國新設立外商投資企業48078家，同比增長36.2%；實際使用外資金額10403.3億元，儘管同比下降10%，但仍居歷史高位，自2017年以來已連續6年保持世界第二位。這反映出我國頂住外部環境壓力，積極推動高水平開放，對外開放領域和國際市場空間不斷擴大，市場化、法治化、國際化營商環境持續優化，國內市場吸引力不斷增強，極大提振了外商投資信心。我國依然是全球跨國投資青睞的主要目的地。



當前，我國利用外資質量全面提升。一是利用外資增速總體超出全球平均水平。隨著改革開放以來我國利用外資體量持續增大，已由高速增長階段逐步進入穩健增長階段。二是利用外資產業結構加快升級。2023年1月份至11月份，高技術產業占實際使用外資金額的37.2%，較2022年提升1.1個百分點，高技術製造業實際使用外資增長1.8%。我國利用外資結構以服務業為主導，尤其是近年來科學技術、信息通信技術、研發設計等生產性服務業占比不斷上升。三是來自部分發達國家投資快速增長。2023年1月份至11月份，英國、法國、荷蘭、瑞士、澳大利亞實際投資分別增長93.9%、93.2%、34.1%、23.3%、14.3%。



超大規模市場對全球跨國投資的吸引力和貢獻度也在持續提升。我國利用外資占全球跨國投資比重約15%，國內市場成為外資企業的重要收入來源。外資工業企業的營業收入中內銷額占比從10多年前的50%增至70%以上，外資信息通信技術企業收入占全行業的56.25%。2012年至2022年，我國外資工業企業利潤總額占全國規模以上工業企業利潤總額的比重由22.6%增至23.8%。中國貿促會發布的《2023年第一季度中國外資營商環境調研報告》指出，在受訪外資企業中，90%以上預計未來5年在華投資利潤持平或增加，70%以上表示在華產業鏈布局將維持現狀或進一步本土化。



同時，利用外資的下滑，是由多重因素導致的，應客觀理性看待。一方面，全球跨國投資低迷、各國引資競爭激烈、地緣政治影響加深以及一些西方國家對我國遏制打壓等因素，對我國吸引外資帶來不利影響。另一方面，國內產業、技術升級和人力、土地等要素成本上升導致了一些勞動密集型產業梯度轉移，這一特徵也符合我國結構升級規律和經濟發展要求。比如，一些跨國公司在家用電器、工程機械、通信設備等國內競爭性強的領域退出，將產能轉向越南、印度等國家，同時加快了對生物醫藥、芯片、新能源電池等高技術領域的投資。



綜上所述，我國經濟基本面長期向好、政治環境穩定，豐裕的知識密集型人力資本、先進的數字和交通基礎設施以及良好的生態環境等新的要素禀賦，為吸引全球先進製造業和高端服務業外資提供了基礎條件；超大規模市場為跨國公司的新技術、新業態、新模式提供了重要機遇；完整的產業體系和集群優勢的支撐力為跨國公司提供了低成本配套優勢。尤其是通過對接高標準國際經貿規則推動規則、規制、管理、標準等制度型開放，強化市場化、法治化、國際化一流營商環境建設，我國將營造更加公平、穩定、透明、可預期的開放環境。未來，我國仍將是全球優質跨國投資的巨大引力場。



來源：經濟日報 作者：王曉紅（中國國際經濟交流中心高級研究員)



