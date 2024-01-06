智能家居推動家務勞動的第三次解放

中評社北京1月6日電／中央經濟工作會議把積極培育智能家居作為擴大消費的一個具體舉措提了出來。智能家居在我國擁有廣闊的市場，它的廣泛應用必將進一步把廣大勞動者從繁重的家務勞動中解放出來，向實現美好生活的目標更進一大步。



科技革命推動家居升級



實現家務勞動解放



從歷史上看，家居狀況的根本改善始於機器大工業時代，每一次科技革命都是家居升級的引擎，都是勞動者從家務勞動中的一次解放。



化石能源和電力的開發利用，使蒸汽動力和機器的運轉逐漸擺脫了手工操作，也使家用電器的開發、普及和減輕工人的家務勞動負擔成為可能。1879年，愛迪生發明了白熾燈，開創了家庭用電時代。繼而，美國電力工業的發展和歐美國家層出叠見的黑科技，如電熨鬥、電灶、電烤箱、房間空氣調節機、電動洗衣機、高壓鍋等，為家用電器走進千家萬戶創造了條件，拉開了家用電器電氣化時代的序幕。這是家務勞動從方式、方法、範圍到內容的第一次解放。實踐證明，普及家用電器，是減輕家務勞動負擔的不二選擇。



電子計算機的發明和互聯網的創建，推動了一批家用電子新產品和升級換代的傳統家用電器相繼問世，電子計算機、全自動洗衣機、微波爐、電磁爐、電飯煲、電壓力鍋、快烤式烤箱、家用攪拌機、洗碗消毒一體機、錄音機、影碟機、攝錄機、投影機等，琳琅滿目。以電能為基礎的新一代家用電子電器，不僅使人們的生活方式發生了巨大變化，讓進一步減輕家務勞動有了更多選擇，而且為家庭生活增添了輕鬆歡愉的氛圍。此外，網絡賦能貿易、電子商務初露端倪，向後來的大規模、全方位網上貿易發展，吹響了進軍號角。由此，家用電器電子化為智能化打下了基礎，這是家務勞動的第二次解放。



20世紀60年代，世界上第一台智能家居中控主機面世。這台具有信號意義的機器的誕生，開啟了家務勞動智能化的新時代。微軟創始人比爾•蓋茨花了七年時間建造了世界上第一座智能家居別墅。這座把人工智能、互聯網、物聯網、大數據等前沿科技融為一體、植入其中的科技別墅，被譽為“最有智慧”的建築物和“未來生活的典範”。進入21世紀，全球人工智能產業的發展進入“快車道”，智能家居硬件、各類智能家電、機器人保姆、智能洗衣機、掃地機器人等，擠爆國內外電子消費類產品展銷會，也逐漸進入普通家庭。家用電器智能化的時代已經到來，這是家務勞動的第三次解放。



享受改革開放的紅利，我國城鄉居民家庭僅用四十年的時間就走完了歐美國家普通家庭百餘年的歷程，家用電器已經基本普及，且處於飽和或接近飽和狀態，並開始步入家用電器智能化時代。與此同時，我國居民用於家務勞動的時間也隨之減少。2018年，國家統計局組織開展了第二次居民時間利用調查，與2008年第一次調查相比，十年間我國居民的時間結構發生了較大變化，其中，家務勞動時間為1小時26分鐘，比2008年減少17分鐘，占全天時間的比重為6%，下降了1.2個百分點。



家務勞動時間的減少，減輕了勞動者的勞動負擔；家用電器的使用代替了大量家務勞動；人們的消費方式、觀念、習慣的轉變提高了家務勞動社會化水平，部分家務勞動向社會服務轉移，在外用餐、旅遊習以為常，外賣、預制菜、半成品食品大量增加。家務勞動時間的減少顯示了民生福祉改善的新維度，反映了我國經濟社會的發展和人民對消費現代化的向往。

