充分釋放數據要素價值

位於山東省膠州市九龍街道海爾工業園區的青島領智電子科技有限公司加快智能裝備、大數據、工業機器人等技術的應用，依托“數智融合”打造智慧工廠。圖為該公司員工在智能化生產線上忙碌。（來源：人民視覺） 中評社北京1月6日電／據人民日報海外版報導，國家數據局等17部門4日發布《“數據要素×”三年行動計劃（2024—2026年）》（以下簡稱“《行動計劃》”），選取12個行業和領域，推動發揮數據要素乘數效應，釋放數據要素價值。



國家數據局副局長沈竹林表示，數據作為新型生產要素，已快速融入生產、消費、流通、分配和社會服務管理等各環節，成為推動經濟社會高質量發展的關鍵動力。但目前存在數據供給質量不高、流通機制不暢、應用潛力釋放不夠等問題，制定“數據要素×”行動計劃就是要有針對性地解決這些問題。



此次《行動計劃》提出了明確目標，即到2026年底，數據要素應用廣度和深度大幅拓展，在經濟發展領域數據要素乘數效應得到顯現，打造300個以上示範性強、顯示度高、帶動性廣的典型應用場景，湧現出一批成效明顯的數據要素應用示範地區，培育一批創新能力強、成長性好的數據商和第三方專業服務機構，形成相對完善的數據產業生態，數據產品和服務質量效益明顯提升，數據產業年均增速超過20%，場內交易與場外交易協調發展，數據交易規模倍增，推動數據要素價值創造的新業態成為經濟增長新動力，數據賦能經濟提質增效作用更加凸顯，成為高質量發展的重要驅動力量。



從具體措施看，《行動計劃》提出數據要素×工業製造、現代農業、商貿流通、交通運輸、金融服務、科技創新、文化旅遊、醫療健康、應急管理、氣象服務、城市治理、綠色低碳等12項行動，明確發揮數據要素價值的典型場景，推動激活數據要素潛能。



為何聚焦這12個行業和領域？沈竹林解釋，由於不同行業數字化轉型程度不同、數據資源的基礎不同、場景需求不同，數據要素發揮作用的方式也存在較大差異。因此，按照“有基礎、有場景、有需求”的原則，結合各行業發展實際，先期選取12個行業和領域，推動發揮數據要素乘數效應。後續還會結合相關工作推進，不斷補充、推出新的應用場景。



沈竹林舉例說，在金融等領域，對其他行業數據需求大，要發揮其牽引作用，推動數據復用。比如，金融機構通過引入科技、環保、養老、醫療等領域的數據，可以完善信貸模型，輔助面向中小微企業貸款授信決策，更好賦能實體經濟發展。



在科技、交通等領域，數據聚合價值高，擬通過促進多元數據融合，培育新模式新業態。比如，傳統的化學化工工藝設計以實驗為主，不同化合物或工藝方法的實驗耗費大量時間，通過結構、物性等基礎實驗數據的匯聚融合，並結合工藝數據科學分析，能夠實現科研最優方案的高效篩選，加速數據驅動的科研範式創新。



國家數據局表示，下一步，將會同有關部門，加強組織領導，開展試點工作，推動以賽促用，加強資金支持和宣傳推廣，確保各項工作落到實處。