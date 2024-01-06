國內首個陸纜穿海工程在浙江舟山成功敷設

工人在陸纜穿海工程現場施工。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華社報導，1月4日，一條10千伏陸上電纜從浙江舟山北部海域海床以下7米深的預置通道穿出，標誌著國內首個陸纜穿海工程在浙江舟山成功敷設。



據瞭解，目前國內島際間的能源供應主要依靠海底電纜進行輸送，然而沿海海域航道密集，來往船只繁忙，船只拋錨時容易損傷海纜。相較於海底電纜，陸上電纜管道埋深遠大於拋錨深度，無錨損等外力破壞風險，且成本更低、對施工環境要求更低，施工難度更小，前期審批更快，更適用於短距離海島間的能源輸送。



“國蛟一號”舟山陸纜穿海工程設計方負責人李震介紹，該工程創新探索陸上電纜穿越海底的能源輸送模式，利用定向鑽深埋技術在海床7米以下打通一條“海底隧道”，將10千伏的陸上電纜從舟山本島穿至上園山島，全長1公里。



為攻克陸纜穿海實施難題，國網舟山供電公司在施工前期開展了多項摸底測試，提前對電纜敷設全過程受力情況進行仿真計算，反復優化設計方案，首次採用鋼絲繩牽引的方式為電纜安裝“外骨骼”，並採用管道潤滑材料降低摩擦系數，確保拖拽過程中電纜無損。



下一步，陸纜穿海能源輸送新形式將以“下跳棋”的方式在舟山布局，大範圍應用於間距2公里以內的中短距離海島之間。而隨著施工技術與經驗的持續提升，遠景將實現中長距離的島際聯網，形成島島“陸纜互聯”能源供應新格局。