中評社北京1月6日電／網評：城市不僅要有高度，更要有溫度



來源：光明日報 作者：張茜



近日，上海市民驚喜發現，位於繁華的南京路與淮海路之間的延安飯店打開了圍墻，與居民共享酒店花園。數千平方米的內部花園，綠樹葱蘢、曲徑通幽，很多爺叔阿姨和小朋友在這裡休閑玩耍。據媒體報導，延安飯店破墻共享花園，始於群眾建議，有關各方的反應也非常積極。在建設過程中，相關單位還聽取了群眾意見，不僅在公共空間安裝了座椅，還配備了秋千等便民娛樂設施。



城市不僅要有高度，更要有溫度。這是習近平總書記對中國式現代化城市建設和治理提出的要求，也是新時代城市建設和治理的方向。隨著城市化進程的加速，我國城市發展日新月異，高樓大廈拔地而起，街道寬敞整潔，公園綠樹成蔭，高質量發展、高品質生活、高效能治理，集中體現了城市的高度。但城市的高度最終還是要服務於人，體現為城市的溫度。上海等城市的管理經驗，值得推廣。



讓城市更有溫度，首先必須堅持“人民城市人民建、人民城市為人民”的重要理念。人民是城市建設的主體，也是城市建設和發展成果的享有者。堅持以人民為中心、堅持人民城市理念，就要厚植人民情懷，把人民對美好生活的向往作為城市建設和治理的目標。健康、安全、宜居是現代城市文明的重要標誌，讓人們生活更美好是現代城市發展的重要目標。現代化的城市不僅是高樓大廈的聚集，更是人文關懷的匯聚。



文化是一個城市的靈魂，是一個城市發展生生不息的力量源泉；文化也賦予城市獨特的魅力。現代化的城市文化來自對城市傳統文化的創造性轉化和創新性發展，來自對城市傳統文化的去粗取精、去偽存真，來自對中華優秀傳統文化的傳承和弘揚。建設城市新文化，需要借助傳統節日、民俗活動、文化遺存、公共文化設施等載體，使其融入居民日常生活和文化活動，讓居民在參與文化活動中感受到城市的魅力和溫度。因此，通過注重城市歷史文化保護，讓古建築、古街區煥發新的生機，打造城市的文化名片；加強城市傳統文化的轉化、傳承和發展，塑造城市特色、提升城市溫度，讓居民在文化參與中感受城市文化的魅力，增強對城市的認同感和自豪感；以開放的心態和姿態，打開公共文化設施的大門，拆除文化場館、文化公園的圍墻，將文物保護與合理利用相結合，轉變城市文化形象，將“工業秀”“商業秀”融入“生活秀”“文化秀”，變“城市中的公園”為“公園裡的城市”，充分展示城市的顔值和文化特色，發揮城市文化場館、文化公園的文化塑造功能，滿足人民群眾對精神文化生活的需要，真正建設有溫度的城市。



做好城市建設與治理，做到問計於民、問需於民至關重要。通過建立有效的制度和便捷的渠道，鼓勵居民積極參與到城市建設和治理中。鼓勵居民參與，實質就是把全過程人民民主融入城市建設和治理實踐，構建人人參與、人人負責、人人奉獻、人人共享的城市治理共同體。還可以充分利用互聯網、大數據和人工智能等先進信息技術，創新居民參與模式，拓寬居民參與渠道，豐富居民參與方式，提高居民參與實效。居民真實參與建設和治理的城市，便是最能體察居民需要的城市，也是最具居民認同感、歸屬感和凝聚力的城市。一些城市已付諸實踐，並創造了一些成功範例，為城市居民共同參與建設美好家園提供了很好的參考和借鑒。



城市公共服務的水平和人民群眾的滿意度是衡量城市溫度的重要標準。在治理實踐中，許多城市從人民城市理念出發，探索提升城市建設和公共服務水平的具體措施。如建立多元化投融資機制，吸引社會資本參與城市建設；推廣“網格化”管理模式，實現城市治理精細化；推行“互聯網＋政務服務”，提高政務服務效率；開展社區嵌入式服務設施建設，讓居民就近享受一站式生活服務；開展“我為群眾辦實事”，解決群眾急難愁盼問題；推進花園城市、花園社區建設，打造和諧溫馨居住環境；加快保障性租賃住房建設，“確保外來人口進得來、留得下、住得安、能成業”等。這些創新舉措不僅能夠提高城市建設和治理的效率，更能使人安居樂業，給居民提供一個溫馨、溫暖的城市。通過創新城市建設和治理模式，提升公共服務水平，為幸福加碼、為城市加溫。