中評社北京1月6日電／網評：“南北互跨游”須打好“特色牌



來源：廣州日報 作者：劉碩



穿上大棉襖、戴上卡通帽的南方遊客一同奔赴冰天雪地，脫下羽絨服、穿上沙灘褲的北方遊客轉身走向暖陽與大海。今年元旦假期，從哈爾濱冰雪大世界的“刷屏”到廣東溫泉酒店的火熱預訂，零下20攝氏度與零上20攝氏度的城市成為最出圈的目的地，也讓這個冬天的旅遊市場持續升溫。（1月4日《經濟參考報》）



“南北互跨游”何以成為大家的心之向往？“你有我沒有”的獨家特色，或是這波“雙向奔赴”的秘訣所在。對於北方遊客來說，看慣了千里冰封的北國風光，難免有人希望南下“避寒”，踏青賞花。而對於南方遊客來說，久居綠蔭，亦不免對林海雪原心生向往。於是，這場浩浩蕩蕩的“南北互跨”就此展開——北方朋友扎堆花城廣州，賞花、購花攜走一身芬芳；廣西“小砂糖橘”組隊北上，引得幾百萬網友擠進直播間“雲看娃”。



作為今年元旦旅遊的最大贏家，哈爾濱“登頂”的背後有何訣竅？潛心鑽研是關鍵。文旅產業離不開優質服務，衹有讓遊客賓至如歸，才能讓“沒來過的人看了想來”“來過的人走了還想來”。為此，哈爾濱“冰雪大世界”不僅在冰雕、雪雕等造型設計上緊隨流行趨勢，更銜接音樂節、“兔子舞”等備受年輕人喜愛的互動活動。與此同時，“人造月亮”“人造天馬”、熱氣球……最近一段時間，哈爾濱可謂是將“寵客”發揮到了極致。



“南北互跨游”看似是兩方遊客的雙向奔赴，說到底還是各地之間的特色較量。誠然，不少地方火爆“出圈”離不開流媒體的傳播加持，但若想要將“流量”轉化為“留量”，仍需立足優勢、勤修內功，深挖特色元素、打好“特色牌”。