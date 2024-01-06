伊朗逮捕11名與克爾曼市爆炸事件有關人員

1月5日，在伊朗德黑蘭，人們參加克爾曼市爆炸襲擊事件遇難者的葬禮。（來源：新華社） 中評社北京1月6日電／據新華網報導，伊朗情報部5日說，該國執法人員已逮捕11名與克爾曼市爆炸襲擊事件有關聯的人員。



伊朗情報部當天發表聲明說，襲擊事件發生後，情報部門追蹤到極端組織“伊斯蘭國”人員，並與安全、警察等部門展開合作，先後在6個省逮捕11名與克爾曼市爆炸襲擊事件有關聯的人員，其中兩人為自殺式襲擊者提供了住宿。執法人員在抓捕行動中還查獲雷管、炸彈背心等爆炸裝置和材料。



聲明說，已查明兩名自殺式襲擊者中一人是塔吉克斯坦公民，另一人身份尚未確定。執法人員將繼續展開行動，將所有參與襲擊的人員繩之以法。



克爾曼市是伊朗遇襲身亡的高級將領卡西姆·蘇萊曼尼的故鄉。3日，蘇萊曼尼遇襲身亡紀念活動在該市舉行。兩起爆炸相繼發生在蘇萊曼尼墓地附近，現場聚集了數百名參加紀念活動的民眾。極端組織“伊斯蘭國”4日宣稱製造了此次爆炸事件。5日，伊朗在克爾曼市為在爆炸事件中的遇難者舉行了集體葬禮。



伊朗內政部副部長馬吉德·米爾－艾哈邁迪5日在介紹克爾曼市爆炸事件最新調查結果時說，在現場發現兩名襲擊者屍體，證實兩起爆炸都是自殺式襲擊。爆炸事件已造成89人死亡、270多人受傷。