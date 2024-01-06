李強主持召開國務院常務會議

中評社北京1月6日電／據新華社報導，國務院總理李強1月5日主持召開國務院常務會議，研究發展銀發經濟、增進老年人福祉的政策舉措，審議進一步優化政務服務、提升行政效能、推動“高效辦成一件事”的指導意見，聽取保障農民工工資支付情況匯報，討論《中華人民共和國會計法（修正草案）》和《中華人民共和國能源法（草案）》，審議通過《碳排放權交易管理暫行條例（草案）》。

會議強調，發展銀發經濟是積極應對人口老齡化、推動高質量發展的重要舉措，既利當前又惠長遠。要切實履行政府保基本、兜底線職責，加強老年人基本民生保障，增加基本公共服務供給。要運用好市場機制，充分發揮各類經營主體和社會組織作用，更好滿足老年人多層次多樣化需求，共同促進銀發經濟發展壯大。要持續完善相關政策措施，重點解決好老年人居家養老、就醫用藥、康養照護等急難愁盼問題，讓老年人安享幸福晚年。

會議指出，群眾和企業對政府工作的滿意度，與一件件具體的政務服務事項密切相關。要把“高效辦成一件事”作為優化政務服務、提升行政效能的重要抓手，聚焦群眾和企業反映集中的突出問題，加強協同配合，主動改革創新，借助數字技術等手段進一步優化辦事流程、精簡辦事材料、提高辦事效率，為人民群眾帶來更好的政務服務體驗。要形成“高效辦成一件事”常態化推進機制，每年梳理一批重點事項，及時復制推廣地方和部門探索的好經驗好做法，堅持不懈，狠抓落實，不斷增強群眾和企業的獲得感。

會議指出，春節前是農民工工資結算高峰期。要用心用情做好保障農民工工資支付工作，層層壓實責任，加大工作力度，依法堅決打擊惡意欠薪行為。要健全完善治理欠薪的長效機制，加強常態化監測評估和檢查督促，推動保障農民工工資支付的各項制度和政策落實到位。

會議決定將《中華人民共和國會計法（修正草案）》、《中華人民共和國能源法（草案）》提請全國人大常委會審議，審議通過《碳排放權交易管理暫行條例（草案）》。

會議還研究了其他事項。